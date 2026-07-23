Александр Плющенко считает, что «Локомотив» или «Зенит» станет чемпионом нового сезона РПЛ

«Я поддерживаю “Локомотив”, надеюсь, что он в этом сезоне себя покажет. “Зенит” тоже сильный. Я к нему хорошо отношусь, так как я из Питера. Думаю, кто-то из этих команд станет чемпионом. Российский футбол сейчас не на высоком уровне. Раньше уровень был сильнее, мы даже Испанию обыгрывали. Но даже сейчас есть ребята сильные», — сказал Плющенко-младший «СЭ».