Александр Плющенко считает, что «Локомотив» или «Зенит» станет чемпионом нового сезона РПЛ

Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
завершен
Войводина
1
:
Аякс
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
ФКСБ
2
:
Ауда
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Вадуц
4
:
Атлетик Э
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
МЛ Витебск
3
:
Сутьеска
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
ГАИС
1
:
Норшелланн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Университатя Кл
2
:
Бранн
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Зимбру
1
:
Ноа
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Динамо Тб
3
:
Жальгирис В
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
БАТЭ
1
:
Сьон
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Санта-Колома
1
:
Рапид В
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
РФШ
4
:
Вестри
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ракув
3
:
Валлетта
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
ДАК
1
:
Вележ
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК Л
0
:
Бейтар И
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Флора
1
:
ТНС
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
ХИК
5
:
Колрейн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дебрецен
1
:
Пюник
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дила
0
:
Аполлон
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Пайде
1
:
Зиря
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Паневежис
1
:
Тобол Кс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лиепая
0
:
Аустрия
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Алашкерт
1
:
ЧФР
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Малишево
2
:
Хайберниан
0
П1
X
П2

Александр Плющенко считает, что «Локомотив» или «Зенит» станет чемпионом нового сезона РПЛ

13-летний фигурист Александр Плющенко в разговоре с «СЭ» поделился мнением о чемпионской гонке в сезоне РПЛ-2026/27.

Источник: АКАДЕМИЯ «АНГЕЛЫ ПЛЮЩЕНКО»

«Я поддерживаю “Локомотив”, надеюсь, что он в этом сезоне себя покажет. “Зенит” тоже сильный. Я к нему хорошо отношусь, так как я из Питера. Думаю, кто-то из этих команд станет чемпионом. Российский футбол сейчас не на высоком уровне. Раньше уровень был сильнее, мы даже Испанию обыгрывали. Но даже сейчас есть ребята сильные», — сказал Плющенко-младший «СЭ».

Новый сезон РПЛ стартует в пятницу, 24 июля. Откроет чемпионат России встреча ЦСКА и «Балтики», а завершится 1-й тур игрой «Рубина» с «Краснодаром».

Футбол. Премьер-лига
29.05
Краснодар
:
Локомотив
П1
X
П2