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Талалаев против ЦСКА, возвращение Шварца и «Краснодар» без Сперцяна. Интриги 1-го тура РПЛ

Главное перед стартом нового сезона.

Источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА — «Балтика»: первая встреча после скандала

В прошлом сезоне в матче между этими командами в Калининграде случился скандал — на последних минутах Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, после чего произошла массовая стычка, в том числе личная перепалка тренера «Балтики» с Фабио Челестини. Швейцарец больше не работает в армейском клубе, его место занял Дмитрий Игдисамов, избавившийся от приставки и. о. Но удалось ли оставить неприязнь в прошлом?

Футбол
Премьер-лига 2026/2027
Тур 1, 24.07.2026, 20:00
ЦСКА
-
Балтика
-

ЦСКА вообще ждет интересный сезон, но пока не очень понятно, будет ли усиление, которое необходимо команде. В последнее время ходят слухи о возможном трансфере вратаря «Балтики» Максима Бориско — вряд ли он сразу же будет играть в основе, но начинать с чего-то надо. Первый официальный матч должен дать ответ, справился ли Игдисамов с предсезонкой.

«Балтика» же была обречена на уход ряда лидеров — в «Зенит» перебрался Андраде, к Гассама проявляют интерес европейские клубы, но хватает и новичков: из «Оренбурга» пришел Муфи, из «Нижнего Новгорода» — Шнапцев и Кирш. Посмотрим, как быстро удастся Талалаеву встроить новичков в командную модель.

«Динамо» — «Крылья Советов»: возвращение Шварца

Для «Динамо» первый тур станет стартом нового этапа под руководством Сандро Шварца. Немец впечатлил во время первого захода в московский клуб и сейчас вернулся в Россию, чтобы поместить бело-голубых в список претендентов на чемпионство. Особенно интригует, вернутся ли в «Динамо» со Шварцем фирменные организованность и прессинг.

Футбол
Премьер-лига 2026/2027
Тур 1, 25.07.2026, 14:00
Динамо
-
Крылья Советов
-

После невнятной прошлой кампании от бело-голубых будут ждать в первую очередь стабильности на длинной дистанции. Для Шварца это, пожалуй, главный вызов: его первую динамовскую команду любили почти все, но титулов она так и не выиграла. Теперь романтики стало меньше, а ожиданий — значительно больше.

На этом фоне «Крылья Советов» выглядят полной противоположностью. Самарцы вновь серьезно обновили состав, в том числе подписав опытных Дениса Макарова и Никиту Чернова (которого наконец-то вернули на постоянной основе). Прошлый сезон для клуба чуть не превратился в катастрофу, но под руководством Сергея Булатова удалось выправить ситуацию и спастись от вылета. Чего ожидать в новом розыгрыше — большая загадка.

«Акрон» — «Зенит»: Соболев или Аугусто?

В «Акроне» произошли серьезные перемены — состав покинул Артем Дзюба, а команду возглавил бывший главный тренер «Партизана» Срджан Благоевич. Вряд ли стоит ожидать от «Акрона» прорыва, но будет интересно посмотреть, изменится ли рисунок игры и тактические акценты тольяттинцев.

Футбол
Премьер-лига 2026/2027
Тур 1, 25.07.2026, 16:15
Акрон
-
Зенит
-

Проверка самая сложная — в гости приезжает действующий чемпион. «Зенит» за лето усилил позиции в центре обороны (Кевин Андраде) и нападения (Фелипе Аугусто). Есть вероятность, что оба выйдут в стартовом составе, хотя, возможно, и тому и другому понадобится время на адаптацию. Сине-бело-голубые начали сезон с победы в Суперкубке России, хотя не обошлось без скандала с жеребьевкой послематчевой серии пенальти. Вряд ли эта история сильно повлияет на настрой питерского гранда, но выезды к тольяттинской команде для топ-клубов частенько превращаются в серьезное испытание.

«Спартак» — «Родина»: возможность ярко стартовать

В последний месяц «Спартак» постоянно подкидывает инфоповоды, касающиеся новичков. Спортивный директор Франсис Кахигао продолжает искать центрального защитника, клуб до последнего вел переговоры по дорогостоящему форварду, обсуждал кандидатуры Максима Самородова и Кике Саласа, затем появились новости об интересе к Деррику Лукассену — футболисту, который прекрасно знаком Хуану Карлосу Карседо по совместной работе в «Пафосе». Одновременно продолжаются поиски конкурента Александру Максименко. Пока из завершенных переходов — только подписание левого защитника «Алавеса» Виктора Парады. Так что клуб продолжит перестройку прямо по ходу сезона, но, конечно, Карседо наверняка хотелось бы видеть к старту РПЛ больше новичков в составе.

Футбол
Премьер-лига 2026/2027
Тур 1, 25.07.2026, 20:45
Спартак
-
Родина
-

Весной испанец успел выиграть Кубок России, быстро поставил узнаваемый футбол и показал один из лучших стартов среди тренеров «Спартака» в XXI веке. Но теперь начинается его первый полноценный сезон, когда оценивать будут уже не скорость адаптации, а серьезность претензий на чемпионство.

На этом фоне «Родина» становится скорее фоном, чем главным действующим лицом. Для дебютанта РПЛ этот матч — историческое событие. Для «Спартака» — возможность показать, что фундамент уже готов, даже если строительство еще продолжается. Обычно красно-белые мощно вкатываются в новый сезон, сейчас отличная возможность почувствовать уверенность в себе благодаря победе над явным аутсайдером.

«Локомотив» — «Ахмат»: кто кроме Батракова?

Последние несколько лет «Локомотив» находился в состоянии постоянной смены ориентиров. Команда жила без серьезных усилений, но умудрялась показывать результат и какое-то время даже возглавляла турнирную таблицу в прошлом сезоне. Во многом это следствие грамотной работы тренерского штаба Михаила Галактионова, которого в конце прошлого сезона ряд источников активно сватал в ЦСКА.

Футбол
Премьер-лига 2026/2027
Тур 1, 26.07.2026, 17:00
Локомотив
-
Ахмат
-

Сохранение Галактионова и Батракова — пока что главное достижение «Локомотива» этим летом. А вот форварда Воробьева удержать не удалось, он перебрался в «Краснодар». Из трансферов на вход — лишь подписание ветерана Джикии, так что очень похоже на то, что в новом сезоне железнодорожники будут играть примерно в тот же футбол, что и год назад.

Если раньше успех «Локомотива» зависел сразу от нескольких лидеров, то теперь абсолютно вся игра будет строиться вокруг получившего десятый номер Батракова. Вытянет ли Алексей почти в одиночку? Первой проверкой станет «Ахмат», который летом подписал аж шестерых новичков. У Станислава Черчесова теперь очень качественный материал для того, чтобы вывести команду на новый уровень.

«Рубин» — «Краснодар»: жизнь без Сперцяна

Продажа Эдуарда Сперцяна в «Аль-Ахли» заставит Мурада Мусаева строить новую версию своей команды. В последние годы именно капитан определял темп атак, исполнял большинство стандартов и связывал между собой полузащиту с нападением. Найти второго такого футболиста на рынке практически невозможно.

Футбол
Премьер-лига 2026/2027
Тур 1, 26.07.2026, 19:30
Рубин
-
Краснодар
-

Но «Краснодар» как будто и не пытается это сделать. Вместо этого клуб подписал целый ряд новичков: Магомеда Оздоева, Дмитрия Воробьева, Илью Ваханию и бразильского полузащитника Кристиана, а также вернул воспитанника Даниила Уткина. Усилят ли все они стартовый состав? Вопрос спорный. В новый сезон придется вкатываться без участников ЧМ-2026 Кордобы и Ленини, лидеров «быков», так что с первых же туров команде придется тяжко.

А вот стартовый состав «Рубина» почти не изменился за лето. Франк Артига сохранил костяк, ограничился точечными усилениями (Начо Сааведра, Максим Игнатьев и Илья Самошников) и подходит к чемпионату с уже сформированной игровой моделью. Пока большинство конкурентов начинают новые проекты, казанцы продолжают развивать старый.

Так что главная интрига матча — каким предстанет «Краснодар» после ухода футболиста, вокруг которого несколько лет строилась вся атакующая система команды. В Казани черно-зеленых ждет жесткая проверка.

Марк Бессонов

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