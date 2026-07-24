Талалаев против ЦСКА, возвращение Шварца и «Краснодар» без Сперцяна. Интриги 1-го тура РПЛ

Проверка самая сложная — в гости приезжает действующий чемпион. «Зенит» за лето усилил позиции в центре обороны (Кевин Андраде) и нападения (Фелипе Аугусто). Есть вероятность, что оба выйдут в стартовом составе, хотя, возможно, и тому и другому понадобится время на адаптацию. Сине-бело-голубые начали сезон с победы в Суперкубке России, хотя не обошлось без скандала с жеребьевкой послематчевой серии пенальти. Вряд ли эта история сильно повлияет на настрой питерского гранда, но выезды к тольяттинской команде для топ-клубов частенько превращаются в серьезное испытание.