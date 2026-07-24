«Спартак» рвется к первому за 10 лет золоту. Кто еще даст бой «Зениту»?

Чемпионат мира по футболу завершен — уже сегодня матчем ЦСКА против «Балтики» будет открыт сезон-2026/27 Российской Премьер-лиги (РПЛ). Автор РИА Новости Спорт рассказывает о пяти главных интригах нового розыгрыша нашего чемпионата.
«Спартак» — главный соперник «Зенита»?
В мае 2027-го будет десять лет с великого чемпионства «Спартака». С Массимо Каррерой на тренерском мостике, праймовыми Квинси Промесом и Георгием Джикией, только-только пришедшим в клуб Романом Зобниным и Денисом Глушаковым с капитанской повязкой… За столько времени «красно-белые» один раз взяли Суперкубок, дважды — Кубок страны. Но золотых медалей РПЛ на груди у футболистов «Спартака» не было.
Тогда мессией стал харизматичный итальянский тренер — теперь надежда на испанца Хуана Карлоса Карседо, который хоть и не ворвался с «красно-белыми» в топ-3 турнирной таблицы РПЛ, зато в конце сезона взял трофей и после полноценной предсезонки достойно зарубился с «Зенитом» в Суперкубке.
Выйдет ли ЦСКА из кризиса?
Главное разочарование прошлого сезона. Вроде пришел новый тренер Фабио Челестини, с которым ЦСКА сразу взял Суперкубок. До 12-го тура ему удавалось лидировать, а к 18-му — держаться в тройке. Но пролетел зимний перерыв и началось… «Красно-синие» выглядели безнадежно: к маю, когда швейцарцу указали на дверь, ЦСКА провел в чемпионате/Кубке 13 матчей, в которых было добыто четыре победы при шести поражениях с двумя разгрома от «Краснодара» с «Динамо» и сенсационным проигрышем аутсайдеру лиги «Сочи». Более того, по количеству набранных очков после рестарта РПЛ армейцы занимали катастрофическое 14-е место. Челестини сменил Дмитрий Игдисамов из «молодежки», но не помогло: армейцы вылетели из Кубка от «Спартака», а в чемпионате в итоге стали пятыми.
Все ждали нового тренера, но ЦСКА в Игдисамова поверил и убрал формулировку «исполняющий обязанности». Интересно, оправдает ли доверие специалист и наступит ли у российского гранда белая полоса?
Как «Краснодар» переживет потерю лидера?
То, что Эдуард Сперцян когда-то покинет стан «быков», было очевидно. Правда, ждали отъезда в Европу, пророчили светлое будущее в Английской премьер-лиге (АПЛ). Но никак не в Саудовской Аравии, куда уезжают зарабатывать и доигрывать. Армянский полузащитник свой выбор сделал: «Краснодар» хорошо заработал, а игрок получил от «Аль-Ахли» контракт до 2029 года с зарплатой шесть миллионов евро в год.
Кто займет место Сперцяна? Капитан в клубе с 2010 года, за его спиной остались почти три сотни матчей с 82 голами и 71 ассистом, а также грандиозная победа, главная в истории южан — чемпионство 2025 года. Заменить такую фигуру быстро — тяжелейшая задача для Мурада Мусаева. Вот почему в борьбу детища Сергея Галицкого за новое чемпионство не верится.
Чего ждать от «Динамо» и «Локо»?
Поговорили про «Спартак» и ЦСКА — обратим внимание на другие клубы из Москвы, которым, как и «армейцам», тоже не получится занести себе в актив сезон-2025/26. Первые — «бело-голубые» — не сработались с Валерием Карпиным и, поняв, что совмещение работы тренера в сборной и клубе, не идет на пользу «Динамо», со специалистом попрощались. Но исправить положение не получилось: итоговое седьмое место с девятью поражениями при 12 победах.
Ролан Гусев, которому во второй раз дали самостоятельно поработать с основой, снова не у дел — «Динамо» делает ставку на Сандро Шварца. Того самого немца, который оставил неплохое впечатление по работе с командой, но под странным предлогом покинул клуб в 2022-м. Теперь вернулся и, если верить самому тренеру, провел с «бело-голубыми» отличную предсезонку.
В общем, у «Динамо» настрой боевой, а что там с «Локомотивом»?
За «железнодорожников» тревожно. Команда Михаила Галактионова шикарно начала прошлый сезон, долгое время оставаясь непобежденным лидером РПЛ, но по весне «Локо» сдал и в итоге еле-еле забрал бронзу. Потом начались слухи про проблемы клуба с финансированием. И продажа одного из лидеров, серьезно бьющая по борьбе даже за медали: воспитанник «Краснодара» Дмитрий Воробьев вернулся в стан «быков» после 12 голов и семи ассистов за прошлый сезон в красно-зеленой футболке.
Посмотрим, удастся ли «Локо» сохранить у себя главного таланта отечественного футбола Алексея Батракова, которого не так давно сватали в лучший клуб Европы «Пари Сен-Жермен». Без него железнодорожникам придется так же тяжело, как «Краснодару» без Сперцяна.
Наконец, оступится ли «Зенит»?
Постоянный вопрос на протяжении последних десяти лет к главному фавориту чемпионата России. Крутой состав на фоне других команд с целой россыпью новых победителей РПЛ (среди них — Игорь Дивеев, Максим Глушенков, Александр Соболев), впервые дорвавшихся до золота, и мощными возможностями на трансферном рынке.
Раз упомянули 2017-й, страшный год для «сине-бело-голубых», тогда заметим, что с того сезона петербуржцы оступились всего дважды. В 2018 году чемпионом стал «Локо», а восьмью годами позже первое золото в истории взял «Краснодар». Но был ли «Зенит» в те сезоны слабее «железнодорожников» и «быков»? По составу — точно нет. А значит, вмешались другие факторы. Один из них — отсутствие мотивации в отсутствие еврокубков.
Остается хейтерам/соперникам команды Сергея Семака и теперь надеяться на пресыщенность победами и недооценку претендентов. Со «Спартаком» в Суперкубке страны уже было напряжно.
Расписание первых туров РПЛ
Первый тур
24 июля (пятница)
- 20:00 / ЦСКА — «Балтика»
25 июля (суббота)
- 14:00 / «Динамо» — «Крылья Советов»
- 16:15 / «Акрон» — «Зенит»
- 18:30 / «Факел» — «Динамо» (Махачкала)
- 20:45 / «Спартак» — «Родина»
26 июля (воскресенье)
- 14:30 / «Оренбург» — «Ростов»
- 17:00 / «Локомотив» — «Ахмат»
- 19:30 / «Рубин» — «Краснодар»
Второй тур
31 июля (пятница)
- 20:00 / «Родина» — «Ростов»
1 августа (суббота)
- 14:00 / «Акрон» — «Рубин»
- 16:15 / ЦСКА — «Крылья Советов»
- 18:30 / «Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»
- 20:45 / «Балтика» — «Динамо»
2 августа (воскресенье)
- 16:00 / «Оренбург» — «Зенит»
- 18:15 / «Краснодар» — «Факел»
- 20:30 / «Ахмат» — «Спартак»
Третий тур
8 августа (суббота)
- 15:30 / «Крылья Советов» — «Балтика»
- 18:00 / «Локомотив» — «Акрон»
- 20:30 / «Ростов» — ЦСКА
9 августа (воскресенье)
- 14:30 / «Динамо» — «Динамо» (Махачкала)
- 17:00 / «Зенит» — «Родина»
- 20:30 / «Спартак» — «Краснодар»
- 20:30 / «Рубин» — «Оренбург»
10 августа (понедельник)
- 19:30 / «Факел» — «Ахмат»
Четвертый тур
14 августа (пятница)
- 17:00 / «Оренбург» — «Локомотив»
15 августа (суббота)
- 14:00 / «Родина» — «Акрон»
- 16:15 / ЦСКА — «Факел»
- 18:30 / «Ростов» — «Рубин»
- 20:45 / «Краснодар» — «Ахмат»
16 августа (воскресенье)
- 14:30 / «Зенит» — «Динамо»
- 17:00 / «Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала)
- 19:30 / «Балтика» — «Спартак»
Пятый тур
22 августа (суббота)
- 15:30 / «Факел» — «Оренбург»
- 18:00 / «Ахмат» — «Ростов»
- 20:30 / ЦСКА — «Локомотив»
23 августа (воскресенье)
- 13:00 / «Акрон» — «Крылья Советов»
- 15:15 / «Динамо» — «Родина»
- 17:30 / «Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»
- 20:00 / «Спартак» — «Зенит»
24 августа (понедельник)
- 20:30 / «Балтика» — «Рубин»
Автор: Иван Орехов