«Спартак» рвется к первому за 10 лет золоту. Кто еще даст бой «Зениту»?

Главное разочарование прошлого сезона. Вроде пришел новый тренер Фабио Челестини, с которым ЦСКА сразу взял Суперкубок. До 12-го тура ему удавалось лидировать, а к 18-му — держаться в тройке. Но пролетел зимний перерыв и началось… «Красно-синие» выглядели безнадежно: к маю, когда швейцарцу указали на дверь, ЦСКА провел в чемпионате/Кубке 13 матчей, в которых было добыто четыре победы при шести поражениях с двумя разгрома от «Краснодара» с «Динамо» и сенсационным проигрышем аутсайдеру лиги «Сочи». Более того, по количеству набранных очков после рестарта РПЛ армейцы занимали катастрофическое 14-е место. Челестини сменил Дмитрий Игдисамов из «молодежки», но не помогло: армейцы вылетели из Кубка от «Спартака», а в чемпионате в итоге стали пятыми.