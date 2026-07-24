Семин назвал фаворитов на чемпионство в РПЛ

Предстоящий чемпионат России по футболу будет очень интересным, потому что большая группа команд выровнялась, заявил «РБК Спорт» бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин.
Новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует 24 июля. В первом матче в 20:00 мск сыграют ЦСКА и «Балтика».
«Я думаю, что чемпионат будет очень интересным, потому что большая группа команд выровнялась. Сегодня в лиге есть не только два лидера — “Зенит” и “Краснодар”. Я считаю, что в борьбу обязательно могут включиться московское “Динамо”, ЦСКА, “Спартак”, — сказал Семин.
«Краснодар» летом лишился своего капитана и лидера — Эдуард Сперцян перешел в саудовский «Аль-Ахли». По мнению Семина, его уход не скажется на уровне игры команды. «Кто-то считает, что “Краснодар” не сможет бороться за чемпионство после ухода Сперцяна, а я считаю, что команда останется одним из главных конкурентов. То, что уходит один игрок, не может привести к тому, что команда перестанет бороться за чемпионство. Если ушел один игрок, значит, возьмут другого», — добавил Семин.
В прошлом сезоне чемпионом России стал «Зенит», «Краснодар» занял второе место.