Семин назвал фаворитов на чемпионство в РПЛ

«Краснодар» летом лишился своего капитана и лидера — Эдуард Сперцян перешел в саудовский «Аль-Ахли». По мнению Семина, его уход не скажется на уровне игры команды. «Кто-то считает, что “Краснодар” не сможет бороться за чемпионство после ухода Сперцяна, а я считаю, что команда останется одним из главных конкурентов. То, что уходит один игрок, не может привести к тому, что команда перестанет бороться за чемпионство. Если ушел один игрок, значит, возьмут другого», — добавил Семин.