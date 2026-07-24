Быстров считает, что «Спартак» способен бороться с «Зенитом» за победу в РПЛ

«Спартак» каждый год хочет навязать конкуренцию «Зениту», — сказал Быстров. — Если такие же детские ошибки будут допускать, как в матче за суперкубок, то ничего красно-белым не светит. Но ресурс для борьбы за чемпионство у них есть".