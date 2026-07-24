Быстров считает, что «Спартак» способен бороться с «Зенитом» за победу в РПЛ

ТАСС, 24 июля. Футболисты московского «Спартака» имеют все возможности для борьбы за победу в Альфа-банк — Российской премьер-лиге (РПЛ) с петербургским «Зенитом». Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года и двукратный чемпион России Владимир Быстров.
Красно-белые начали сезон с поражения от «Зенита» в матче за Олимпбет — Суперкубок России в серии пенальти.
«Спартак» каждый год хочет навязать конкуренцию «Зениту», — сказал Быстров. — Если такие же детские ошибки будут допускать, как в матче за суперкубок, то ничего красно-белым не светит. Но ресурс для борьбы за чемпионство у них есть".
В прошлом сезоне «Зенит» стал победителем РПЛ, «Спартак» финишировал на пятом месте в турнирной таблице.