Суперкомпьютер Opta назвал «Зенит» фаворитом нового сезона РПЛ

Шансы «Зенита» сохранить чемпионский титул оцениваются в 44,8%. Второе место в списке фаворитов занимает вице-чемпион страны «Краснодар» (25,3%), тройку главных претендентов замыкает московский «Спартак» (11,4%).
Также в первую десятку вошли московские клубы «Динамо» (5,9%), ЦСКА (4,2%) и «Локомотив» (4,1%), калининградская «Балтика» (1,9%), казанский «Рубин» (0,7%), «Ростов» (0,7%) и грозненский «Ахмат» (0,3%).
По расчетам суперкомпьютера, основными кандидатами на вылет в Первую лигу являются воронежский «Факел» и тольяттинский «Акрон».
Новый сезон чемпионата России стартует в пятницу. В первой встрече ЦСКА примет «Балтику». Начало матча — 20:00 мск.