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Суперкомпьютер Opta назвал «Зенит» фаворитом нового сезона РПЛ

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Петербургский футбольный клуб «Зенит» является фаворитом в борьбе за чемпионство в предстоящем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается в Telegram-канале статистического сервиса Opta Sports.

Источник: РИА Новости Спорт

Шансы «Зенита» сохранить чемпионский титул оцениваются в 44,8%. Второе место в списке фаворитов занимает вице-чемпион страны «Краснодар» (25,3%), тройку главных претендентов замыкает московский «Спартак» (11,4%).

Также в первую десятку вошли московские клубы «Динамо» (5,9%), ЦСКА (4,2%) и «Локомотив» (4,1%), калининградская «Балтика» (1,9%), казанский «Рубин» (0,7%), «Ростов» (0,7%) и грозненский «Ахмат» (0,3%).

По расчетам суперкомпьютера, основными кандидатами на вылет в Первую лигу являются воронежский «Факел» и тольяттинский «Акрон».

Новый сезон чемпионата России стартует в пятницу. В первой встрече ЦСКА примет «Балтику». Начало матча — 20:00 мск.