Суперкомпьютер Opta назвал «Зенит» фаворитом нового сезона РПЛ

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Петербургский футбольный клуб «Зенит» является фаворитом в борьбе за чемпионство в предстоящем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается в Telegram-канале статистического сервиса Opta Sports.