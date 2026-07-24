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Радимов дал прогноз на «Акрон» — «Зенит»: «Из конфиденциальных источников знаю, что они будут чаще играть в атаку»

Экс-полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча чемпионата России «Акрон» — «Зенит».

Источник: Виталий Петров, РФС

Прогноз: победа «Зенита» и тотал больше 2,5, коэффициент — 1.85.

«Вот смотрите, у “Акрона” новый тренер. Из конфиденциальных источников я знаю, что эта команда будет играть больше в атаку теперь. Соответственно, “Зениту” будет попроще участвовать в таком открытом соревновании. Я думаю, что обе команды забьют, но класс “Зенита” выше. Отсюда победа через тотал больше 2,5 “Зенита”.

Ещё, пока нету Дугласа Сантоса и Луиса Энрике, то зенитовцам, которые выходят на замену, надо доказывать свое место, особенно тем, кто находятся на скамейке, которые должны бороться за место в составе. Поэтому я думаю, гол вышедшего на замену. Вот мои два прогноза на этот матч«, — цитирует Радимова “Рейтинг Букмекеров”.

Матч первого тура РПЛ «Акрон» — «Зенит» пройдет 25 июля, стартовый свисток прозвучит в 16:15 по московскому времени.

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25.07
Акрон
:
Зенит
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П1
8.25
X
5.70
П2
1.36