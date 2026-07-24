Радимов дал прогноз на «Акрон» — «Зенит»: «Из конфиденциальных источников знаю, что они будут чаще играть в атаку»

Ещё, пока нету Дугласа Сантоса и Луиса Энрике, то зенитовцам, которые выходят на замену, надо доказывать свое место, особенно тем, кто находятся на скамейке, которые должны бороться за место в составе. Поэтому я думаю, гол вышедшего на замену. Вот мои два прогноза на этот матч«, — цитирует Радимова “Рейтинг Букмекеров”.