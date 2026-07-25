«Дело не в рекордах, а в желании помогать клубу»

Чемпионат России по футболу среди команд РПЛ стартовал 24 июля. Сутки спустя свой первый матч проведет победитель прошлого розыгрыша — петербургский «Зенит», выигравший семь из восьми предыдущих чемпионатов. Подопечные Сергея Семака встретятся в гостях с тольяттинским «Акроном». Неделей ранее они начали сезон победой в Суперкубке России, где взяли верх над московским «Спартаком» (1:1 в основное время, 4:2 по пенальти).
Семь последних чемпионских титулов «Зенита» пришлись на время выступления за команду Александра Ерохина, в межсезонье подписавшего с клубом новый однолетний контракт. В интервью «Известиям» он поделился мнением о победе в Суперкубке, рассказал о мотивации продолжать карьеру и оценил шансы на возвращение российских команд на международную арену.
— Как со стороны смотрелся матч за Суперкубок?
— Сложная игра. И концовка тоже. Эмоции зашкаливали. Но, наверно, второй тайм мы провели лучше — у нас стали появляться моменты, удары по воротам соперника. А первый тайм был не самый лучший в нашем исполнении. Но после перерыва мы прибавили и смогли в конце игры свести ее к ничьей. А за серию пенальти надо похвалить Дениса Адамова — он молодец, два удара «Спартака» потащил.
— Это был хитрый план — проигрывать «Спартаку» до самого конца, чтобы он заменил вратаря, как делал в концовках двух весенних кубковых матчей против вас и «Краснодара»? Тогда при ничейных счетах красно-белые выпускали вместо Александра Максименко Илью Помазуна на серию пенальти и оба раза побеждали. В этот раз «Спартак» оставил Максименко в воротах — и проиграл вам.
— Не было такого плана, конечно. (Улыбается.) Мы понимали, как они могут играть в первом тайме, как во втором. Исходя из этого тренерский штаб строил план на игру. Мы, разумеется, хотели победить в основное время, но так получилось, что проигрывали. Хорошо, что свели встречу к ничьей и победили по пенальти.
— У вас есть понимание, за счет чего Александр Соболев под свист спартаковских трибун удачно пробил пенальти в конце игры и спас вас от поражения? Откуда у него такая выдержка?
— Это у него надо спросить, как он к этому относится. Но вообще нужно сказать спасибо за этот матч в первую очередь болельщикам обеих команд. Они создали праздничную атмосферу в Нижнем Новгороде — и в городе, и на стадионе. Мне кажется, на Суперкубке состоялся настоящий праздник футбола — были классные эмоции, огромная поддержка с обеих сторон. В такой атмосфере очень приятно играть — есть настоящий азарт.
— Довольны готовностью команды к старту чемпионата?
— Только недавно по сути завершились предсезонные сборы. Только последнюю неделю перед Суперкубком работали в одноразовом режиме. Думаю, с каждым матчем та физическая работа, которую мы проделали летом, будет давать свои плоды. Появится свежесть, и мы постепенно еще прибавим. Главное — начать удачно чемпионат, поэтому сейчас весь фокус на матче первого тура против «Акрона».
— Вам в октябре исполнится 37 лет, но в межсезонье вы продлили контракт с «Зенитом» еще на год. Были какие-то сомнения в том, стоит ли продолжать карьеру? Или с самого начала понимали, что с мотивацией проблем нет?
— Я еще в конце прошлого сезона говорил, что сомнений нет, а мотивация есть. И до подписания нового контракта ничего не поменялось. Как и сейчас — всё также. Самое главное, что пришли с клубом к общему знаменателю. Со своей стороны всегда стараюсь быть профессионалом и держать себя в форме, чтобы помогать команде.
— В мае вы в седьмой раз выиграли чемпионат России. Рекорд по этому показателю у Дмитрия Ананко, который девять раз брал золото со «Спартаком». Посматриваете на перспективу повторить или превзойти его достижение?
— Дело не в рекордах, а в желании помогать «Зениту», радовать наших болельщиков. Поэтому сейчас у меня впереди просто очередной сезон, в котором надо приложить максимум усилий, чтобы добиться чемпионства. Потому что у нас в клубе никогда не было другой задачи ни в Кубке, ни в чемпионате — только победа. Сезон предстоит долгий, соперники будут с еще большим желанием и рвением стараться нас победить. Это видно уже по «Спартаку» в матче с нами за Суперкубок. Уверен, так же произойдет и с другими клубами из верхней части таблицы. Будет непросто, но мы сделаем всё для успеха.
— Завершивший в мае карьеру игрока Михаил Кержаков уже работает тренером вратарей основной команды «Зенита». Вы с клубом обсуждали, чем будете заниматься, когда перестанете играть?
— О каких-то конкретных шагах стоит говорить только, когда настанет момент. В общих чертах — есть понимание, что хочется закончить карьеру именно будучи игроком «Зенита» и дальше работать на благо клуба. В каком статусе, посмотрим. Не люблю загадывать вперед, поэтому сейчас все мысли о том, чтобы в хорошем состоянии подойти к чемпионату. Ситуации в клубе и команде разные бывали — помощь каждого человека нужна в любой момент, и надо быть готовым к этому.
— Уже проходили соответствующее обучение?
— Я обучился на менеджера. Посмотрим, может обучусь и на тренера. Просто это сложно совместимо с тренировочным процессом.
— Как вам новички «Зенита» Кевин Андраде и Фелипе Аугусто?
— Это качественные игроки. Андраде уже адаптирован к чемпионату России, он провел хороший период в «Балтике». А Аугусто еще предстоит адаптация, но он потихоньку вливается в коллектив. Пока он совсем немного сыграл — по тайму в товарищеских матчах с «Нефтчи» и махачкалинским «Динамо» и по полчаса в товарищеском матче с «Црвеной Звездой» и в Суперкубке со «Спартаком». Но уверен, постепенно он наберет форму. В целом, поскольку в «Зените» много бразильцев, ребятам будет проще, ведь они со значительной частью игроков общаются на одном языке. Это им сократит адаптацию.
— В Суперкубке не играли Дуглас Сантос и Луис Энрике, которые поздно провели отпуск из-за участия в чемпионате мира в составе сборной Бразилии. Как вам их игра на турнире?
— Дуглас в целом был игроком основного состава. Думаю, это одно из открытий сборной Бразилии на чемпионате мира. Сыграл не ярко в атаке, но надежно в обороне. Луис Энрике выходил на замены, но свое игровое время провел хорошо. Наверное, у тренерского штаба сборной свой взгляд на них, но мне как зрителю понравилось, как они себя показали. Понятно, что оба хотели добиться большего со своей командой. Но многие сборные, считавшиеся фаворитами, также вылетели с чемпионата мира раньше, чем предполагалось.
— В начале июля Международный олимпийский комитет (МОК) временно снял ограничения с Олимпийского комитета России (ОКР), и в западных медиа пошли инсайды, что ФИФА будет обсуждать разбан российского футбола. У вас появилась надежда, что еще можете сыграть в еврокубках?
— Можно следить за этим, но говорить о чем-то будет уместно только, когда появится конкретное решение. Пока одни разговоры на протяжении долгого времени то идут, то затухают. Здорово, что допустили олимпийцев, но, что касается футбола, думаю, тут ситуация чуть сложнее.
Алексей Фомин