«Дело не в рекордах, а в желании помогать клубу»

— Дело не в рекордах, а в желании помогать «Зениту», радовать наших болельщиков. Поэтому сейчас у меня впереди просто очередной сезон, в котором надо приложить максимум усилий, чтобы добиться чемпионства. Потому что у нас в клубе никогда не было другой задачи ни в Кубке, ни в чемпионате — только победа. Сезон предстоит долгий, соперники будут с еще большим желанием и рвением стараться нас победить. Это видно уже по «Спартаку» в матче с нами за Суперкубок. Уверен, так же произойдет и с другими клубами из верхней части таблицы. Будет непросто, но мы сделаем всё для успеха.