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«Роме» предложили футболиста «Зенита» Луиса Энрике

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Футболиста петербургского «Зенита» Луиса Энрике предложили итальянской «Роме» после того, как римляне не смогли приобрести нидерландского нападающего Крисенсио Саммервилла, сообщает Siamo La Roma.

Источник: РИА Новости Спорт

По информации источника, «Рома» ищет игрока на фланг атаки, однако кандидатура Луиса Энрике не убедила руководство клуба. В качестве еще одного варианта римляне рассматривают норвежского футболиста английского «Фулхэма» Оскара Бобба, а приоритетным кандидатом остается его соотечественник Антонио Нуса из немецкого «Лейпцига».

В пятницу саудовский «Аль-Хиляль» объявил о переходе Саммервилла из английского «Вест Хэма». Ранее СМИ сообщали, что «Рома» направляла предложения по трансферу футболиста.

Луису Энрике 25 лет, он выступает за «Зенит» с января 2025 года. В минувшем сезоне полузащитник провел 34 матча во всех турнирах и забил шесть мячей. Вместе с командой он стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ). На чемпионате мира 2026 года Луис Энрике сыграл один матч за сборную Бразилии, которая дошла до ⅛ финала, где уступила команде Норвегии со счетом 1:2.