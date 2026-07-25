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Константин Генич объяснил свою ставку на матч «Акрон» — «Зенит»: «В целом, команда молодая, звонкая»

Известный комментатор и футбольный эксперт Константин Генич поделился ожиданиями от матча чемпионата России «Акрон» — «Зенит».

Источник: Соцсети

Прогноз: «Зенит» победит и не пропустит, коэффициент — 2.25.

«Акрон» поменял тренера, сменил лидера, ушел из команды Артем Дзюба. Теперь совсем другая игра будет у тольяттинцев. Пришел Благоевич из «Партизана». В целом команда молодая, звонкая. Но против «Зенита», против чемпиона, в первой домашней игре, пока еще на хорошем поле в Самаре, «Акрону» будет очень сложно.

«Акрон» — команда подвижная, команда, много работающая с мячом и ставящая на движение. По крайней мере, это мои наблюдения с матча «Акрона» против «Крыльев». Вроде бы неплохой нападающий Тедич, которого взяли из клуба «Чукарички», есть Железнов, которого взяли из «Урала». Но все же «Акрон» — команда совсем иного уровня по сравнению с «Зенитом».

Да, у «Зенита» не все получилось в матче за Суперкубок со «Спартаком», но «Зенит» есть «Зенит». У «Зенита» есть игроки, которые могут за счет индивидуального мастерства решить все в пользу петербуржцев. И для «Зенита», конечно, чрезвычайно важно после победы в Суперкубке начать чемпионат хорошо, убедительно, основательно, как и подобает чемпиону страны.

Я думаю, что «Зенит» выиграет у «Акрона» и, скорее всего, не пропустит. Мой прогноз — «победа “Зенита” всухую», — цитирует Генича «Рейтинг Букмекеров».

Матч первого тура РПЛ «Акрон» — «Зенит» пройдет 25 июля, стартовый свисток прозвучит в 16:15 по московскому времени.

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25.07
Акрон
:
Зенит
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П1
8.25
X
5.70
П2
1.36