Константин Генич объяснил свою ставку на матч «Акрон» — «Зенит»: «В целом, команда молодая, звонкая»

Да, у «Зенита» не все получилось в матче за Суперкубок со «Спартаком», но «Зенит» есть «Зенит». У «Зенита» есть игроки, которые могут за счет индивидуального мастерства решить все в пользу петербуржцев. И для «Зенита», конечно, чрезвычайно важно после победы в Суперкубке начать чемпионат хорошо, убедительно, основательно, как и подобает чемпиону страны.