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«Рома» отказалась от покупки футболиста «Зенита», пишут СМИ

Журналист Оливейра: «Рома» отказалась от покупки игрока «Зенита» Луиса Энрике.

Источник: ФК "Зенит"

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Выступающий в составе петербургского «Зенита» футболист сборной Бразилии Луис Энрике был предложен итальянской «Роме», сообщает журналист Пабло Оливейра в соцсети Х.

По информации источника, «Рома» находится в поисках подкрепления атакующего звена команды, но отказалась от покупки 25-летнего вингера, поскольку он не вписывается в проект.

Отмечается, что препятствием для продвижения переговоров также стали высокие запросы игрока по заработной плате — около 3,6 миллиона евро за сезон.

Луис Энрике выступает за «Зенит» с 2025 года и в прошлом сезоне помог команде выиграть чемпионат России. Вингер принял участие в чемпионате мира 2026 года в составе сборной Бразилии, сыграв 28 минут в матче первого тура мирового первенства против команды Марокко (1:1).