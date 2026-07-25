«Рома» отказалась от покупки футболиста «Зенита», пишут СМИ

Луис Энрике выступает за «Зенит» с 2025 года и в прошлом сезоне помог команде выиграть чемпионат России. Вингер принял участие в чемпионате мира 2026 года в составе сборной Бразилии, сыграв 28 минут в матче первого тура мирового первенства против команды Марокко (1:1).