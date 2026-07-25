Бразильский «Фламенго» хочет купить у «Зенита» Луиса Энрике, пишут СМИ

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Бразильский футбольный клуб «Фламенго» хочет приобрести нападающего петербургского «Зенита» Луиса Энрике, сообщает RTI Esporte.
По информации портала, бразильский клуб изначально хотел взять 25-летнего вингера в аренду на один сезон с правом выкупа, но российская команда дала понять, что не намерена отпускать Луиса Энрике в аренду и рассматривает только полноценную продажу. Отмечается, что «Зенит» запросил за трансфер игрока 40 миллионов евро.
Как сообщает RTI Esporte, внутри клуба был установлен финансовый лимит на переговоры. Руководство «Фламенго» готово заплатить до 20 миллионов евро, а также включить в сделку одного футболиста. Бразильская команда может отпустить в «Зенит» экс-полузащитника московского ЦСКА и столичного «Динамо» Хорхе Карраскаля или одного из перспективных игроков молодежной академии.
Отмечается, что «Зенит» рассматривает возможность получения игроков в качестве части оплаты, но отдает предпочтение европейскому рынку, который сможет удовлетворить финансовые запросы команды. Сам футболист также положительно смотрит на смену чемпионата, его приоритет — Английская премьер-лига (АПЛ). Представители Луиса Энрике работают над поиском заинтересованных клубов в чемпионатах Германии, Франции, Италии и Португалии.
Ранее журналист Пабло Оливейра в соцсети Х сообщил, что Энрике был предложен итальянской «Роме», но столичный клуб отказался от покупки 25-летнего вингера, поскольку он не вписывается в проект. Также препятствием для продвижения переговоров стали высокие запросы игрока по заработной плате — около 3,6 миллиона евро за сезон.
Луис Энрике выступает за «Зенит» с 2025 года и в прошлом сезоне помог команде выиграть чемпионат России. Всего за российский клуб он сыграл 39 матчей в РПЛ и забил восемь голов. Вингер принял участие в чемпионате мира 2026 года в составе сборной Бразилии, сыграв 28 минут в матче первого тура мирового первенства против команды Марокко (1:1). Его трансферная стоимость, по данным портала Transfermarkt, оценивается в 24 миллиона евро.