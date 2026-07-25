Агент Тюкавина жестко ответил блогеру Мэддисону на критику нападающего: «Его мнение не колышет»

«Много вот таких пишут что-то, а активных фанатов “Крыльев” сегодня на матче, как мне кажется, было больше, чем “Динамо”. Вот это удивило. Видно, все сидят и пишут, а на футбол ходить некогда. Меня его мнение не колышет, как и Костю. Ему важнее мнение Овечкина и футбольных специалистов, чем какого-то мудака. Когда люди кидаются в друг друга дерьмом, могут не попасть, а руки испачкать. Даже не хочу вступать с ним в какие-то дебаты. Пусть ловит хайп. В чем он вообще добился успехов? Он тренер или кто?» — сказал Сафонов «СЭ».