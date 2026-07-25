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Форвард «Зенита» Соболев впервые за 447 дней сделал дубль в РПЛ

Нападающий забил два гола «Акрону» еще в первом тайме матча первого тура нового сезона РПЛ.

Источник: РБК Спорт

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев забил два мяча в первом тайме гостевого матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против тольяттинского «Акрона».

Форвард открыл счет на 7-й минуте, а спустя 11 минут забил второй мяч.

В чемпионате России Соболев не делал дублей 447 дней. В предыдущий раз он забил два гола 4 мая 2025 года в матче с «Пари НН» (2:1).

Как отмечает Opta, впервые в карьере Соболев забил два гола левой ногой в одном матче РПЛ.

В прошлом сезоне Соболев забил 13 голов в 38 матчах за «Зенит» во всех турнирах.

Первый тайм завершился со счетом 3:0 в пользу «Зенита».

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