Форвард «Зенита» Соболев впервые за 447 дней сделал дубль в РПЛ

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев забил два мяча в первом тайме гостевого матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против тольяттинского «Акрона».
Форвард открыл счет на 7-й минуте, а спустя 11 минут забил второй мяч.
В чемпионате России Соболев не делал дублей 447 дней. В предыдущий раз он забил два гола 4 мая 2025 года в матче с «Пари НН» (2:1).
Как отмечает Opta, впервые в карьере Соболев забил два гола левой ногой в одном матче РПЛ.
В прошлом сезоне Соболев забил 13 голов в 38 матчах за «Зенит» во всех турнирах.
Первый тайм завершился со счетом 3:0 в пользу «Зенита».