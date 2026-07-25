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«Зенит» забил пять безответных мячей «Акрону» в первом туре РПЛ

Дубль сделал Александр Соболев, кроме того, дебютный гол за «Зенит» забил бразильский новичок Фелипе Аугусто.

Источник: РБК Спорт

Футболисты петербургского «Зенита» обыграли тольяттинский «Акрон» со счетом 5:0 в гостевом матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Самаре, где «Акрон» проводит домашние игры.

Голы забили Александр Соболев (7-я и 18-я минуты), Густаво Мантуан (34), Джон Джон (77) и Фелипе Аугусто (83).

Дебютный матч за «Зенит» провел бразильский форвард Аугусто, которого петербургский клуб купил летом у «Трабзонспора» за €15 млн. Он вышел на замену в начале второго тайма.

В следующем туре «Зенит» 2 августа в гостях сыграет с «Оренбургом», «Акрон» днем ранее примет казанский «Рубин».

В прошлом сезоне «Зенит» занял первое место в РПЛ, а «Акрон» стал 13-м и сохранил прописку в элите в стыковых матчах.

Акрон
0:5
Первый тайм: 0:3
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 1
25.07.2026, 16:15 (МСК UTC+3)
Самара Арена, 5091 зритель
Главные тренеры
Срджан Благоевич
Сергей Семак
Голы
Зенит
Александр Соболев
(Педро)
7′
Александр Соболев
(Максим Глушенков)
18′
Густаво Мантуан
(Маркус Вендел)
34′
Джон Джон
(Александр Соболев)
78′
Фелипе Аугусто
84′
Составы команд
Акрон
88
Виталий Гудиев
21
Роберто Фернандес
9
Слободан Тедич
5
Алекса Джурасович
24
Йонуц Неделчару
19
Марат Бокоев
13
Вячеслав Бардыбахин
46′
2
Йомар Роча
69
Арсений Дмитриев
12′
63′
7
Жилсон Тавареш Беншимол
10
Кевин Аревало
63′
14
Юрий Железнов
8
Кристиян Бистрович
46′
81
Никита Базилевский
15
Стефан Лончар
39′
83′
22
Константин Марадишвили
Зенит
16
Денис Адамов
66
Роман Вега
14
Джон Джон
20
Педро
78
Игорь Дивеев
33
Нино
31
Густаво Мантуан
87′
25
Кевин Андраде
10
Максим Глушенков
46′
15
Вячеслав Караваев
7
Александр Соболев
83′
61
Даниил Кондаков
5
Вильмар Барриос
40′
46′
9
Фелипе Аугусто
8
Маркус Вендел
54′
67′
6
Ваня Дркушич
Статистика
Акрон
Зенит
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
11
20
Удары в створ
4
10
Угловые
9
5
Фолы
11
9
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Андрей Прокопов
(Россия, Ярославль)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти