«Зенит» начал по-чемпионски: «Акрон» пропустил пять голов. У Соболева — 2+1, у Аугусто — дебютный мяч

Второй тайм начался в спокойном темпе. «Зенит» отдал мяч «Акрону», да и прессинговал уже не так активно. Но красно-черным все равно было трудно пробираться к чужой штрафной. А вот гости чувствовали себя комфортно и вполне могли забить еще до перерыва на водопой — отличный прорыв был у Веги, а следом Аугусто едва головой не открыл счет своим голам в РПЛ.