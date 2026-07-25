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«Зенит» начал по-чемпионски: «Акрон» пропустил пять голов. У Соболева — 2+1, у Аугусто — дебютный мяч

Убедительная победа сине-бело-голубых в Самаре.

Источник: Анна Мейер, ФК «Зенит»

«Зенит» — не только многократный чемпион России, но и едва ли не лучшая команда страны по игре в первых турах РПЛ. В последний раз сине-бело-голубые уступали на старте чемпионата в 2002 году, когда проиграли 0:2 «Анжи».

Разумеется, и перед встречей с «Акроном» петербуржцы рассчитывали на победу. Хотя их последний матч в Самаре оказался невероятно трудным для команды Сергея Семака — «Акрон» удержал ничью, а в добавленное время Артем Дзюба еще и не реализовал пенальти.

Футбол
Премьер-лига 2026/2027
Тур 1, 25.07.2026, 16:15
Акрон
0
Зенит
5

Сейчас экс-форварда сборной России в тольяттинском клубе нет. Да и в целом команда сильно поменялась после проваленной весны и спасения лишь в стыковых матчах. «Акрон» возглавил экс-тренер «Партизана» Срджан Благоевич, который привез из Сербии нового форварда Слободана Тедича, призванного заменить Дзюбу.

Благоевич взял с собой и игровые принципы, а именно открытый стиль, прессинг и отказ от низкого блока. В матче с «Зенитом» подобный подход выглядел странно, тем более что и Сергей Семак подготовил тактические сюрпризы. Команда все лето наигрывала агрессивный прессинг с возвратами мяча на чужой половине поля, к чему, судя по первому тайму, «Акрон» не был готов.

Уже на первой минуте Максим Глушенков вышел один на один с Виталием Гудиевым, но голкипер «Акрона» справился с ударом, а на добивании не смог забить Педро.

Впрочем, очень быстро «Зенит» открыл счет — Соболев замкнул прострел Педро. Александр вышел в основе единственным форвардом, Фелипе Аугусто остался в запасе, так что у нападающего появился шанс с самого начала создать гандикап в бомбардирской гонке.

Этим Соболев и воспользовался уже на 18-й минуте, когда оформил дубль. И в эпизоде ключевую роль сыграл как раз новый тактический подход Семака — Глушенков накрыл Джурасовича у чужой штрафной, а подхвативший мяч Соболев сделал счет 2:0.

Сценарий игры очень напоминал тот, что был в стартовом матче «Зенита» в РПЛ два года назад. Тогда тоже сине-бело-голубые играли в Самаре, только против «Крыльев», а на 18-й минуте счет стал 2:0. Дубль за тайм тогда оформил Глушенков, сейчас — Соболев.

Еще два года назад к перерыву «Зенит» забил три мяча. И сейчас все повторилось. Но до очередного гола гостей огрызнулся «Акрон»: сперва Тедич попал в штангу, а затем Адамов вытащил мяч из-под перекладины после выстрела Лончара. «Зенит» переждал этот мини-натиск — и на 35-й минуте ответил роскошным голом Мантуана.

Результативный тайм мог завершиться еще одним забитым мячом. Сначала Лончар дальним ударом зацепил перекладину, а в ответной атаке Вега чуть не сделал счет 4:0.

В перерыве Семак заменил висевшего на карточке Барриоса, а также неожиданно убрал с поля Глушенкова — Максим провел очень активный тайм, пусть и не забил. В результате этих перестановок Караваев занял место на правом фланге обороны, Вендел стал чистым опорником, Мантуан переместился в атаку, а Фелипе Аугусто вышел помогать Соболеву.

Второй тайм начался в спокойном темпе. «Зенит» отдал мяч «Акрону», да и прессинговал уже не так активно. Но красно-черным все равно было трудно пробираться к чужой штрафной. А вот гости чувствовали себя комфортно и вполне могли забить еще до перерыва на водопой — отличный прорыв был у Веги, а следом Аугусто едва головой не открыл счет своим голам в РПЛ.

На 68-й минуте Бокоев с углового отправил мяч в ворота Адамова, но одновременно с этим Марат нарушил правила на Нино, да еще и наступил на его бедро. Справедливая отмена гола.

В заключительной четверти игры «Акрон» уже явно смирился с поражением, а «Зенит» продолжил давить. Сперва Мантуан мог забить еще один шедевр, но вместо него отличился Джон Джон, причем с передачи Соболева.

Но и на этом чемпионы России не успокоились. Сразу после того, как Александра заменили, Аугусто впервые отличился за новую команду и установил окончательный счет 5:0.

Более чем убедительная победа команды Семака, благодаря которой она сразу же становится первой в таблице РПЛ. Как долго «Зенит» продержится на вершине?

Гоша Чернов