Бразильский футболист петербургского «Зенита» Нино дал интервью в эфире «Матч ТВ» на русском языке после победы тольяттинским «Акроном» в Российской премьер-лиге (РПЛ).
«Сегодня очень жарко. Из-за этого игра получается немного медленной. Но мы хорошо играем. Надо продолжать в том же духе, потому что мы играем против хорошего соперника», — сказал Нино.
Встреча завершилась со счетом 5:0.
В первом тайме дублем отметился Александр Соболев. Еще один мяч забил Густаво Мантуан. Во втором тайме точными ударами отметились Джон Джон и Фелипе Аугусто.
Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.
Срджан Благоевич
Сергей Семак
Александр Соболев
(Педро)
7′
Александр Соболев
(Максим Глушенков)
18′
Густаво Мантуан
(Маркус Вендел)
34′
Джон Джон
(Александр Соболев)
78′
Фелипе Аугусто
84′
88
Виталий Гудиев
21
Роберто Фернандес
9
Слободан Тедич
5
Алекса Джурасович
24
Йонуц Неделчару
19
Марат Бокоев
13
Вячеслав Бардыбахин
46′
2
Йомар Роча
69
Арсений Дмитриев
12′
63′
7
Жилсон Тавареш Беншимол
10
Кевин Аревало
63′
14
Юрий Железнов
8
Кристиян Бистрович
46′
81
Никита Базилевский
15
Стефан Лончар
39′
83′
22
Константин Марадишвили
16
Денис Адамов
66
Роман Вега
14
Джон Джон
20
Педро
78
Игорь Дивеев
33
Нино
31
Густаво Мантуан
87′
25
Кевин Андраде
10
Максим Глушенков
46′
15
Вячеслав Караваев
7
Александр Соболев
83′
61
Даниил Кондаков
5
Вильмар Барриос
40′
46′
9
Фелипе Аугусто
8
Маркус Вендел
54′
67′
6
Ваня Дркушич
Главный судья
Андрей Прокопов
(Россия, Ярославль)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти