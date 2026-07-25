Семак объяснил, почему заменил Глушенкова в матче с «Акроном»

В субботу «Зенит» уверено обыграл «Акрон» в матче 1-го тура Альфа‑Банк РПЛ, забив пять безответных мячей. Футболист Глушенков начал поединок в стартовом составе, однако в перерыве матча был заменен.
После матча Семак объяснил, почему принял решение заменить Глушенкова, несмотря на голевую передачу в первом тайме.
«Максим — игрок, который хорош в контратаках, но пока не набрал оптимальные кондиции, у него было несколько моментов, которые он не реализовал, не всегда вовремя успевал возвращаться в оборону. Мы посчитали, что он не готов на 100% играть 90 минут», — сказал Семак «Матч ТВ».
Добавим, что дублем в сегодняшнем матче с Самаре отметился Александр Соболев.
Срджан Благоевич
Сергей Семак
Александр Соболев
(Педро)
7′
Александр Соболев
(Максим Глушенков)
18′
Густаво Мантуан
(Маркус Вендел)
34′
Джон Джон
(Александр Соболев)
78′
Фелипе Аугусто
84′
88
Виталий Гудиев
21
Роберто Фернандес
9
Слободан Тедич
5
Алекса Джурасович
24
Йонуц Неделчару
19
Марат Бокоев
13
Вячеслав Бардыбахин
46′
2
Йомар Роча
69
Арсений Дмитриев
12′
63′
7
Жилсон Тавареш Беншимол
10
Кевин Аревало
63′
14
Юрий Железнов
8
Кристиян Бистрович
46′
81
Никита Базилевский
15
Стефан Лончар
39′
83′
22
Константин Марадишвили
16
Денис Адамов
66
Роман Вега
14
Джон Джон
20
Педро
78
Игорь Дивеев
33
Нино
31
Густаво Мантуан
87′
25
Кевин Андраде
10
Максим Глушенков
46′
15
Вячеслав Караваев
7
Александр Соболев
83′
61
Даниил Кондаков
5
Вильмар Барриос
40′
46′
9
Фелипе Аугусто
8
Маркус Вендел
54′
67′
6
Ваня Дркушич
Главный судья
Андрей Прокопов
(Россия, Ярославль)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Вторая желтая карточка
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- Капитан команды
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- Автогол
- Гол с пенальти
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- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти