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Семак объяснил, почему заменил Глушенкова в матче с «Акроном»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о замене Максима Глушенкова в матче против тольяттинского «Акрона».

Источник: Рейтинг Букмекеров

В субботу «Зенит» уверено обыграл «Акрон» в матче 1-го тура Альфа‑Банк РПЛ, забив пять безответных мячей. Футболист Глушенков начал поединок в стартовом составе, однако в перерыве матча был заменен.

После матча Семак объяснил, почему принял решение заменить Глушенкова, несмотря на голевую передачу в первом тайме.

«Максим — игрок, который хорош в контратаках, но пока не набрал оптимальные кондиции, у него было несколько моментов, которые он не реализовал, не всегда вовремя успевал возвращаться в оборону. Мы посчитали, что он не готов на 100% играть 90 минут», — сказал Семак «Матч ТВ».

Добавим, что дублем в сегодняшнем матче с Самаре отметился Александр Соболев.

Акрон
0:5
Первый тайм: 0:3
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 1
25.07.2026, 16:15 (МСК UTC+3)
Самара Арена, 5091 зритель
Главные тренеры
Срджан Благоевич
Сергей Семак
Голы
Зенит
Александр Соболев
(Педро)
7′
Александр Соболев
(Максим Глушенков)
18′
Густаво Мантуан
(Маркус Вендел)
34′
Джон Джон
(Александр Соболев)
78′
Фелипе Аугусто
84′
Составы команд
Акрон
88
Виталий Гудиев
21
Роберто Фернандес
9
Слободан Тедич
5
Алекса Джурасович
24
Йонуц Неделчару
19
Марат Бокоев
13
Вячеслав Бардыбахин
46′
2
Йомар Роча
69
Арсений Дмитриев
12′
63′
7
Жилсон Тавареш Беншимол
10
Кевин Аревало
63′
14
Юрий Железнов
8
Кристиян Бистрович
46′
81
Никита Базилевский
15
Стефан Лончар
39′
83′
22
Константин Марадишвили
Зенит
16
Денис Адамов
66
Роман Вега
14
Джон Джон
20
Педро
78
Игорь Дивеев
33
Нино
31
Густаво Мантуан
87′
25
Кевин Андраде
10
Максим Глушенков
46′
15
Вячеслав Караваев
7
Александр Соболев
83′
61
Даниил Кондаков
5
Вильмар Барриос
40′
46′
9
Фелипе Аугусто
8
Маркус Вендел
54′
67′
6
Ваня Дркушич
Статистика
Акрон
Зенит
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
11
20
Удары в створ
4
10
Угловые
9
5
Фолы
11
9
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Андрей Прокопов
(Россия, Ярославль)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти