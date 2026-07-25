Семак объяснил, почему заменил Глушенкова в матче с «Акроном»

«Максим — игрок, который хорош в контратаках, но пока не набрал оптимальные кондиции, у него было несколько моментов, которые он не реализовал, не всегда вовремя успевал возвращаться в оборону. Мы посчитали, что он не готов на 100% играть 90 минут», — сказал Семак «Матч ТВ».