Соболев — о матче с «Акроном»: «Очень был рад паузам на водопой. Воздуха не хватало»

«Несмотря на счет, игра получилась тяжелой. В том числе из‑за погоды — было очень жарко. Но мы прекрасно знали и понимали, в каких условиях придется играть. Хорошо, что забили два быстрых мяча, а потом и третий. Еще неизвестно, как все сложилось бы, если бы не эти голы.
И, кстати, очень был рад паузам на водопой. Дело было не в усталости — воздуха не хватало», — сказал Соболев «Матч ТВ».
Футбол, Премьер-лига, Тур 1
25.07.2026, 16:15 (МСК UTC+3)
Самара Арена, 5091 зритель
Главные тренеры
Срджан Благоевич
Сергей Семак
Голы
Зенит
Александр Соболев
(Педро)
7′
Александр Соболев
(Максим Глушенков)
18′
Густаво Мантуан
(Маркус Вендел)
34′
Джон Джон
(Александр Соболев)
78′
Фелипе Аугусто
84′
Составы команд
Акрон
88
Виталий Гудиев
21
Роберто Фернандес
9
Слободан Тедич
5
Алекса Джурасович
24
Йонуц Неделчару
19
Марат Бокоев
13
Вячеслав Бардыбахин
46′
2
Йомар Роча
69
Арсений Дмитриев
12′
63′
7
Жилсон Тавареш Беншимол
10
Кевин Аревало
63′
14
Юрий Железнов
8
Кристиян Бистрович
46′
81
Никита Базилевский
15
Стефан Лончар
39′
83′
22
Константин Марадишвили
Зенит
16
Денис Адамов
66
Роман Вега
14
Джон Джон
20
Педро
78
Игорь Дивеев
33
Нино
31
Густаво Мантуан
87′
25
Кевин Андраде
10
Максим Глушенков
46′
15
Вячеслав Караваев
7
Александр Соболев
83′
61
Даниил Кондаков
5
Вильмар Барриос
40′
46′
9
Фелипе Аугусто
8
Маркус Вендел
54′
67′
6
Ваня Дркушич
Статистика
Акрон
Зенит
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
11
20
Удары в створ
4
10
Угловые
9
5
Фолы
11
9
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Андрей Прокопов
(Россия, Ярославль)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти