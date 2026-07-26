Соболев — о матче с «Акроном»: «Очень был рад паузам на водопой. Воздуха не хватало»

«Несмотря на счет, игра получилась тяжелой. В том числе из‑за погоды — было очень жарко. Но мы прекрасно знали и понимали, в каких условиях придется играть. Хорошо, что забили два быстрых мяча, а потом и третий. Еще неизвестно, как все сложилось бы, если бы не эти голы.



И, кстати, очень был рад паузам на водопой. Дело было не в усталости — воздуха не хватало», — сказал Соболев «Матч ТВ».