Футболист «Рубина» Рожков первым получил красную карточку в новом сезоне РПЛ

Игрока удалили на 18-й минуте после вмешательства в игру видеоассистента рефери. Рожков получил красную карточку за отмашку в борьбе за мяч с уругвайский нападающим Хуаном Боселли. В этом эпизоде защитник «Рубина» разбил нос футболисту «Краснодара».