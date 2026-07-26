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Футболист «Рубина» Рожков первым получил красную карточку в новом сезоне РПЛ

Защитник казанской команды был удален за отмашку в борьбе с форвардом «Краснодара» Хуаном Боселли.

Источник: Егор Алеев/ТАСС

КАЗАНЬ, 26 июля. /ТАСС/. Российский защитник казанского «Рубина» Илья Рожков получил красную карточку в матче стартового тура Альфа-банк — Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара» и стал первым футболистом, который был удален в национальном первенстве в сезоне-2026/27.

Игрока удалили на 18-й минуте после вмешательства в игру видеоассистента рефери. Рожков получил красную карточку за отмашку в борьбе за мяч с уругвайский нападающим Хуаном Боселли. В этом эпизоде защитник «Рубина» разбил нос футболисту «Краснодара».

Источник: Кадр из трансляции

Рожкову 21 год, он является воспитанником «Рубина». За основную команду защитник провел 88 матчей в различных турнирах, отметившись 4 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

Ранее ТАСС сообщал, что «Рубин» вышел вперед в матче с «Краснодаром» благодаря забитому мячу Мирлинда Даку с голевой передачи вратаря Евгения Ставера.

Футбол
Премьер-лига 2026/2027
Тур 1, 26.07.2026, 19:30
Рубин
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Краснодар
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