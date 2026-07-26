Футболист «Рубина» Рожков первым получил красную карточку в новом сезоне РПЛ

КАЗАНЬ, 26 июля. /ТАСС/. Российский защитник казанского «Рубина» Илья Рожков получил красную карточку в матче стартового тура Альфа-банк — Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара» и стал первым футболистом, который был удален в национальном первенстве в сезоне-2026/27.
Игрока удалили на 18-й минуте после вмешательства в игру видеоассистента рефери. Рожков получил красную карточку за отмашку в борьбе за мяч с уругвайский нападающим Хуаном Боселли. В этом эпизоде защитник «Рубина» разбил нос футболисту «Краснодара».
Рожкову 21 год, он является воспитанником «Рубина». За основную команду защитник провел 88 матчей в различных турнирах, отметившись 4 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.
Ранее ТАСС сообщал, что «Рубин» вышел вперед в матче с «Краснодаром» благодаря забитому мячу Мирлинда Даку с голевой передачи вратаря Евгения Ставера.