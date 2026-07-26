«Оренбург» вырвал победу в матче первого тура РПЛ против «Ростова»

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Футболисты «Оренбурга» обыграли «Ростов» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча в Оренбурге завершилась со счетом 2:1. У гостей ударом из-за пределов штрафной площади мяч забил Виктор Мелехин (47-я минута).
В составе хозяев отличились Руслан Куль (84) и Андрей Касаджиков (90+4), впервые вышедший на поле в рамках РПЛ и ассистировавший Кулю, который отметился дебютным голом за клуб.
На 49-й минуте после второй желтой карточки поле покинул нападающий «Оренбурга» Максим Савельев. В первом тайме он в верховом единоборстве рассек голову дебютировавшему в этом матче в РПЛ защитнику гостей Игору Ногейре, который позднее был заменен в перерыве.
Также первые официальные матчи за «Ростов» провели Максим Мухин, Олакунле Олусегун и Ярослав Михайлов. У «Оренбурга» дебютировали Джерссон Гонсалес, Егор Назаренко и Максим Сивис.
Во втором туре «Оренбург» 2 августа примет петербургский «Зенит», «Ростов» 31 июля сыграет на выезде с московской «Родиной».
Ильдар Ахметзянов
Джонатан Альба
Руслан Куль
(Андрей Касаджиков)
84′
Андрей Касаджиков
90+4′
Виктор Мелехин
(Андрей Лангович)
47′
1
Богдан Овсянников
24
Максим Сивис
3
Данила Ведерников
9
Максим Савельев
36′
49′
4
Данила Хотулев
4′
57
Евгений Болотов
8
Дамиан Пуэбла
80′
7
Джерссон Гонсалес
20
Дмитрий Рыбчинский
65′
30
Гедеон Гузина
27
Ренат Голыбин
65′
77
Андрей Касаджиков
6
Джон Алекс Паласиос
90′
5
Алексей Татаев
11
Егор Назаренко
80′
78
Руслан Куль
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
74′
3
Умар Сако
7
Роналдо
10
Иван Комаров
8
Алексей Миронов
40
Игор Ногейра
45+3′
46′
22
Давид Семенчук
59′
87
Андрей Лангович
59′
67′
67
Герман Игнатов
99
Тимур Сулейманов
76′
91
Антон Шамонин
16
Максим Мухин
65′
5
Ярослав Михайлов
18
Константин Кучаев
45+6′
55′
6
Олакунле Олусегун
71′
Главный судья
Никита Новиков
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Дмитрий Семенов
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти