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«Оренбург» вырвал победу в матче первого тура РПЛ против «Ростова»

«Оренбург» в меньшинстве вырвал победу в матче первого тура РПЛ против «Ростова».

Источник: ФК "Оренбург"

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Футболисты «Оренбурга» обыграли «Ростов» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча в Оренбурге завершилась со счетом 2:1. У гостей ударом из-за пределов штрафной площади мяч забил Виктор Мелехин (47-я минута).

В составе хозяев отличились Руслан Куль (84) и Андрей Касаджиков (90+4), впервые вышедший на поле в рамках РПЛ и ассистировавший Кулю, который отметился дебютным голом за клуб.

На 49-й минуте после второй желтой карточки поле покинул нападающий «Оренбурга» Максим Савельев. В первом тайме он в верховом единоборстве рассек голову дебютировавшему в этом матче в РПЛ защитнику гостей Игору Ногейре, который позднее был заменен в перерыве.

Также первые официальные матчи за «Ростов» провели Максим Мухин, Олакунле Олусегун и Ярослав Михайлов. У «Оренбурга» дебютировали Джерссон Гонсалес, Егор Назаренко и Максим Сивис.

Во втором туре «Оренбург» 2 августа примет петербургский «Зенит», «Ростов» 31 июля сыграет на выезде с московской «Родиной».

Оренбург
2:1
Первый тайм: 0:0
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 1
26.07.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Газовик
Главные тренеры
Ильдар Ахметзянов
Джонатан Альба
Голы
Оренбург
Руслан Куль
(Андрей Касаджиков)
84′
Андрей Касаджиков
90+4′
Ростов
Виктор Мелехин
(Андрей Лангович)
47′
Составы команд
Оренбург
1
Богдан Овсянников
24
Максим Сивис
3
Данила Ведерников
9
Максим Савельев
36′
49′
4
Данила Хотулев
4′
57
Евгений Болотов
8
Дамиан Пуэбла
80′
7
Джерссон Гонсалес
20
Дмитрий Рыбчинский
65′
30
Гедеон Гузина
27
Ренат Голыбин
65′
77
Андрей Касаджиков
6
Джон Алекс Паласиос
90′
5
Алексей Татаев
11
Егор Назаренко
80′
78
Руслан Куль
Ростов
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
74′
3
Умар Сако
7
Роналдо
10
Иван Комаров
8
Алексей Миронов
40
Игор Ногейра
45+3′
46′
22
Давид Семенчук
59′
87
Андрей Лангович
59′
67′
67
Герман Игнатов
99
Тимур Сулейманов
76′
91
Антон Шамонин
16
Максим Мухин
65′
5
Ярослав Михайлов
18
Константин Кучаев
45+6′
55′
6
Олакунле Олусегун
71′
Статистика
Оренбург
Ростов
Желтые карточки
3
6
Удары (всего)
9
14
Удары в створ
4
5
Угловые
3
6
Фолы
13
16
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Никита Новиков
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Дмитрий Семенов
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти