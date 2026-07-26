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«Динамо» пошутило про интерес «Барселоны» к Касересу: «Надеемся, на автограф-сессии ты не подписал ничего лишнего»

Московское «Динамо» с юмором отреагировало на информацию об интересе «Барселоны» к защитнику Хуану Касересу.

Источник: ФК "Динамо" Москва

Ранее стало известно, что футболист попал в поле зрения каталонцев во время выступления за сборную Парагвая на чемпионате мира-2026, и теперь сине-гранатовые следят за его выступлениями, рассматривая в качестве кандидата на усиление правого фланга обороны.

Пресс-служба бело-голубых выложила фото Касереса с мальчиком с шарфом «Барселоны», которое было сделано во время автограф-сессии игрока, и написала: «Хуан, надеемся, вчера на автограф-сессии ты не подписал ничего лишнего».

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Футбол, Премьер-лига, Тур 1
25.07.2026, 14:00 (МСК UTC+3)
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