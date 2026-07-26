«Динамо» пошутило про интерес «Барселоны» к Касересу: «Надеемся, на автограф-сессии ты не подписал ничего лишнего»

Ранее стало известно, что футболист попал в поле зрения каталонцев во время выступления за сборную Парагвая на чемпионате мира-2026, и теперь сине-гранатовые следят за его выступлениями, рассматривая в качестве кандидата на усиление правого фланга обороны.