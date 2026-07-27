Тренер «Ростова» прокомментировал игру с «Оренбургом»

«Мы не знали, как играть последние 10 минут, когда у нас было большинство и счет был 1:0 в нашу пользу. Были моменты, когда надо спокойно атаковать, быть больше времени с мячом, но мы не смогли сыграть так в последние 10 минут. Эмоции — ты думаешь, что выиграл, но ты еще не выиграл. Дело не в тактике, не в стандартах. Мы сами подарили наши моменты. Второй тайм мы начали правильно. Все было в нашу пользу», — приводит слова Альбы с пресс-конференции аккаунт «Ростова» в соцсети «ВКонтакте».