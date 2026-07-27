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Тренер «Ростова» прокомментировал игру с «Оренбургом»

Альба: «Ростов» не сумел совладать с эмоциями в матче с «Оренбургом».

Источник: vk.com/fcrostov

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Главный тренер «Ростова» испанец Джонатан Альба заявил, что футболисты его команды не сумели совладать с эмоциями и поэтому позволили игравшему в меньшинстве «Оренбургу» добыть в концовке волевую победу.

В воскресенье «Ростов» уступил на выезде «Оренбургу» (1:2) в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). С начала второго тайма ростовчане играли в большинстве после удаления нападающего Максима Савельева и вели в счете до 84-й минуты.

«Мы не знали, как играть последние 10 минут, когда у нас было большинство и счет был 1:0 в нашу пользу. Были моменты, когда надо спокойно атаковать, быть больше времени с мячом, но мы не смогли сыграть так в последние 10 минут. Эмоции — ты думаешь, что выиграл, но ты еще не выиграл. Дело не в тактике, не в стандартах. Мы сами подарили наши моменты. Второй тайм мы начали правильно. Все было в нашу пользу», — приводит слова Альбы с пресс-конференции аккаунт «Ростова» в соцсети «ВКонтакте».

Оренбург
2:1
Первый тайм: 0:0
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 1
26.07.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Газовик
Главные тренеры
Ильдар Ахметзянов
Джонатан Альба
Голы
Оренбург
Руслан Куль
(Андрей Касаджиков)
84′
Андрей Касаджиков
90+4′
Ростов
Виктор Мелехин
(Андрей Лангович)
47′
Составы команд
Оренбург
1
Богдан Овсянников
24
Максим Сивис
3
Данила Ведерников
9
Максим Савельев
36′
49′
4
Данила Хотулев
4′
57
Евгений Болотов
8
Дамиан Пуэбла
80′
7
Джерссон Гонсалес
20
Дмитрий Рыбчинский
65′
30
Гедеон Гузина
27
Ренат Голыбин
65′
77
Андрей Касаджиков
6
Джон Алекс Паласиос
90′
5
Алексей Татаев
11
Егор Назаренко
80′
78
Руслан Куль
Ростов
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
74′
3
Умар Сако
7
Роналдо
10
Иван Комаров
8
Алексей Миронов
40
Игор Ногейра
45+3′
46′
22
Давид Семенчук
59′
87
Андрей Лангович
59′
67′
67
Герман Игнатов
99
Тимур Сулейманов
76′
91
Антон Шамонин
16
Максим Мухин
65′
5
Ярослав Михайлов
18
Константин Кучаев
45+6′
55′
6
Олакунле Олусегун
71′
Статистика
Оренбург
Ростов
Желтые карточки
3
6
Удары (всего)
9
14
Удары в створ
4
5
Угловые
3
6
Фолы
13
16
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Никита Новиков
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Дмитрий Семенов
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти