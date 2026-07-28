UOL: «Спартак» предложил «Палмейрасу» 25 миллионов евро за Флако Лопеса

Бразильский клуб поблагодарил за предложение, но заявил, что не заинтересован в переговорах по Флако. Однако «Спартак» не намерен отказываться от борьбы за игрока. Российский клуб пытается заинтересовать Лопеса зарплатой, значительно превышающей ту, что он получает в «Палмейрасе».