Источник: «Ботафого» ведет переговоры с «Зенитом» по транфсеру Луиса Энрике

По данным источника, в бразильском клубе предложили обменять 25-летнего форварда на полузащитника Данило. При этом Луис Энрике дал положительный сигнал о возвращении в Бразилию. Однако детали контракта не обсуждались подробно, и его окружение указывает на то, что есть и другие клубы, заинтересованные в игроке.