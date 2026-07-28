Новая звезда, волевые победы и мощные «Спартак» с «Зенитом». Итоги старта РПЛ

Первый тур нового сезона Альфа-банк — Российской премьер-лиги (РПЛ) подарил болельщикам множество любопытных сюжетов и поводов для обсуждений. ТАСС проанализировал стартовые матчи чемпионата России по футболу.
Казалось, что после чемпионата мира любой внутренний турнир будет смотреться бледнее на его фоне, но первый тур РПЛ быстро развеял эти опасения. Особенно показательным стал тот факт, что сразу четыре победы в туре оказались волевыми. Это значит, что команды не сдавались даже в сложных ситуациях, боролись до финального свистка и вырывали успех там, где, казалось, шансов уже не оставалось. Из этого можно уверенно сделать вывод: конкуренция в лиге по-прежнему остается на высоком уровне, а интрига способна вспыхивать даже в матчах, где изначально просматривался явный аутсайдер.
Убедительные победы фаворитов
За золото РПЛ вновь выстроилась целая очередь претендентов, но в первую очередь все ждут дуэли между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком». Именно эти клубы в первом туре одержали разгромные победы (петербуржцы обыграли «Акрон» со счетом 5:0, а москвичи были сильнее «Родины» — 3:0), тем самым громко подтвердив свои амбиции на чемпионство.
Встречи этих команд складывались по схожему сценарию: быстрый гол, уверенное преимущество над соперником, который при этом не выглядел беспомощным и периодически остро отвечал, затем усиление давления и добивание аутсайдера с помощью игроков, вышедших на замену. У «Спартака» традиционно забивал кто угодно, только не классические нападающие. Отсутствие забивного форварда пока остается главной проблемой подопечных Хуана Карседо. Однако команда способна справляться и без завершителя — за счет движения, прессинга и коллективного взаимодействия. По крайней мере с соперниками уровня столичной «Родины» это действительно так.
У сине-бело-голубых, напротив, в центре внимания оказался Александр Соболев: нападающий оформил дубль и добавил к нему результативную передачу. Сейчас он явно находится в отличной форме и выглядит одним из ключевых факторов успеха «Зенита». Любопытно, что петербуржцы в этом матче повторили самую крупную победу для матчей первого тура в истории чемпионатов России, что подчеркивает серьезность намерений клуба и сглаживает впечатление от невзрачной игры в суперкубке.
«Спартак» же одержал крупную победу в первом туре РПЛ впервые с сезона-2016/17, когда был разгромлен тульский «Арсенал» со счетом 4:0. В том сезоне клуб в итоге завоевал золотые медали, и теперь болельщики красно-белых невольно проводят параллели. Что касается тольяттинского «Акрона» и «Родины», то они рискуют стать первыми претендентами на вылет, если будут действовать в схожем стиле с открытой игрой. Впрочем, их атакующий потенциал позволяет им бороться за очки с другими аутсайдерами.
Волевые «Краснодар» и ЦСКА
«Краснодар» многие эксперты ставят на третье место в списке претендентов на золото, однако уход Эдуарда Сперцяна и Виктора Са вызывает опасения. Первый долгие годы был системообразующим игроком команды, а второй умело действовал без мяча, стягивая на себя внимание защитников и освобождая зоны для партнеров. Тем не менее в матче против казанского «Рубина» (3:1) основные проблемы «Краснодара» проявились в зашите: игроки часто не успевали закрывать Мирлинда Даку, который постепенно возвращает свою прежнюю форму и становится все опаснее. Казанцы вполне могли выиграть: благодаря быстрому голу своей звезды они находились в удобном положении, но удаление Ильи Рожкова на 18-й минуте существенно изменило ход встречи.
Героями матча стали два футболиста «Краснодара». Хуан Боселли, которого в прошлом сезоне многие обвиняли в упущенном чемпионстве, на сей раз действовал уверенно: он не только сравнял счет эффектным ударом со штрафного, но и заработал красную карточку для соперника, а также отдал голевую передачу на Никиту Кривцова, второго героя. Именно Кривцов, по замыслу тренерского штаба, должен заменить Сперцяна, действуя выше на поле и создавая остроту, и его игра в этом матче получилась очень удачной.
Отдельно стоит отметить и новичка команды — Кристиана, который забил в дебютном матче за «Краснодар» в РПЛ. Он стал третьим иностранцем в истории клуба, кому это удалось. Подопечные Мурада Мусаева доказали, что даже в непростых условиях и после кадровых потерь (из-за травмы не был доступен Джон Кордоба) готовы претендовать на высокие места.
Открывала новый сезон встреча между ЦСКА и калининградской «Балтикой» (2:1), которая получилась насыщенной и эмоциональной. Дмитрий Игдисамов стал вторым тренером в истории армейцев, которому удалось выиграть первые три матча у руля клуба в чемпионате России. Ранее такое достижение покорялось только Валерию Газзаеву, который в 2002 году одержал пять побед подряд.
После неудачного стартового отрезка, когда армейцы быстро пропустили гол после розыгрыша аута, команда сумела взять инициативу в свои руки и заслуженно вышла вперед. Главным героем встречи, несмотря на отсутствие голов, стал Данил Круговой. Он сделал уже восемь голевых передач с игры с начала прошлого сезона РПЛ — это лучший показатель в лиге, а его пас на Глебова, приведший ко второму мячу, можно смело назвать шедевром. ЦСКА в атаке выглядит хорошо, а вот «Балтика» продолжает переживать непростые времена: калининградцы проиграли уже пять матчей подряд в РПЛ.
Москвичи, от которых ждали большего
Два московских клуба, которые традиционно считаются претендентами на высокие места, в первом туре не смогли добиться побед. От московского «Динамо» под руководством Сандро Шварца болельщики ждали яркого спектакля, подобного тому, что был показан в товарищеской встрече с ЦСКА (5:2). Однако в игре против самарских «Крыльев Советов» (0:0) все сложилось иначе.
Первый тайм вроде бы складывался неплохо: «Динамо» нанесло 15 ударов по воротам соперника — это рекорд бело-голубых за последние три сезона. В последний раз подобное количество ударов команда наносила в конце сезона-2023/24 при Марцеле Личке в матче против «Сочи» (3:2), однако на сей раз многие из этих ударов оказались неопасными, а после перерыва игра динамовцев совсем разладилась: они практически ничего не создали, тогда как гости регулярно генерировали остроту у ворот Андрея Лунева. Голкипер «Динамо» совершил множество спасений и по праву мог претендовать на звание лучшего игрока матча.
Этот матч подчеркивает нестабильность перестраивающегося «Динамо» и одновременно говорит о прогрессе самарцев: при Сергее Булатове «Крылья Советов» выглядят все лучше и лучше, и в будущем способны стать неудобным соперником для любого топ-клуба.
Ничья московского «Локомотива» с грозненским «Ахматом» (1:1) была чуть более предсказуема. Железнодорожники считались фаворитами встречи лишь номинально, исходя из статуса, а не из текущей формы. Ситуация в команде непростая: накануне старта чемпионата клуб потерял основного нападающего —Дмитрия Воробьева, перешедшего в «Краснодар», ключевой опорник Артем Карпукас фактически одной ногой находится в «Зените», а из-за травмы Николая Комличенко в центре нападения пришлось выпускать Александра Руденко — решение, которое ожидаемо не принесло желаемого результата.
Тем не менее «Локомотив» имел шансы выиграть малой кровью: команда кое-как забила и пыталась удержать победный счет. Однако рикошет от только что вышедшего на замену Георгия Джикии не позволил хозяевам забрать три очка. Многие критикуют главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова за тактические решения, сравнивая их с ходами наставника сборной Англии Томаса Тухеля в полуфинале чемпионата мира с аргентинцами (1:2), но еще до выхода Джикии в качестве дополнительного защитника «Локомотиву» так везло, что гол должен был случиться гораздо раньше. В итоге получилась ничья, которая не устроила никого.
Проявившие характер и волю к победе
Особый интерес в первом туре вызвали волевые победы команд, которые, скорее всего, будут вести борьбу за сохранение прописки в РПЛ. Махачкалинское «Динамо» почти ничего не создавало в гостях у воронежского «Факела» (2:1), но все же умудрилось забить два мяча — один из них с помощью соперника. Для махачкалинцев это очень важный успех над потенциальным прямым конкурентом в борьбе за выживание, и теперь «Факелу» будет очень непросто, впереди тяжелый календарь.
Но больше всех удивил «Оренбург», который сумел победить в меньшинстве «Ростов» (2:1). Казалось, что все складывалось против хозяев, однако вышедший на замену 18-летний Андрей Касаджиков ярко сверкнул и наверняка теперь попадет в поле зрения скаутов многих отечественных клубов. На его счету гол и голевая передача, причем забитый мяч получился по-настоящему красивым. Редко можно увидеть такое проявление индивидуального мастерства, особенно в матчах, где команда играет в меньшинстве и вынуждена выживать.
Денис Бояров