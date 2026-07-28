Новая звезда, волевые победы и мощные «Спартак» с «Зенитом». Итоги старта РПЛ

Казалось, что после чемпионата мира любой внутренний турнир будет смотреться бледнее на его фоне, но первый тур РПЛ быстро развеял эти опасения. Особенно показательным стал тот факт, что сразу четыре победы в туре оказались волевыми. Это значит, что команды не сдавались даже в сложных ситуациях, боролись до финального свистка и вырывали успех там, где, казалось, шансов уже не оставалось. Из этого можно уверенно сделать вывод: конкуренция в лиге по-прежнему остается на высоком уровне, а интрига способна вспыхивать даже в матчах, где изначально просматривался явный аутсайдер.