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Павел Пивоваров: Тема ухода Тюкавина в «Зенит» закрыта, никаких реальных предпосылок для перехода нет

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров в разговоре с корреспондентом «РБ Спорт» заявил, что клуб не намерен продавать нападающего Константина Тюкавина в «Зенит».

Источник: Рейтинг Букмекеров

— Тема по Тюкавину и «Зениту» обсуждаема. С одной стороны, глава совета директоров «Динамо» сказал, что игрок летом не продается — но окно закрывается 11 сентября, и, кроме того, вы сказали, что тема закрыта. Есть ли развитие темы?

— Тема закрыта. Константин — воспитанник «Динамо» с набора, он настоящий динамовец, не в первом поколении. Его профессиональный контракт не раз продлевался и действует еще четыре года. Не имеет смысла постоянно спрашивать и комментировать одно и то же. Мы решение приняли сразу после того, как поступило предложение.

— Насколько сильно было давление «Зенита»? Даже в словах Константина я почувствовал перемену в настроении — мне показалось, в какой-то момент он поменял позицию и был не против перехода.

— Я этого не чувствовал. Мы постоянно общаемся, отношения доверительные. Мы это обсуждали, — как до принятия решения, так и после. Никаких реальных предпосылок для перехода нет, есть только вбросы, которые активно разгоняются одной из сторон.

— Что имеете под разгоняемыми вбросами?

— Определенные «эксперты» эту тему постоянно поднимают. Появляются «инсайды» о каких-то личных договоренностях. Кстати, ведь «Зенит» же это формально не комментирует. Почему вы не запросите у них в клубе официальную фактическую информацию от первых лиц. Вот эту информацию и обсудим. А комментировать то, что вбрасывается в соцсети, я не готов, — сказал Пивоваров.

В сезоне-2025/2026 Тюкавин забил 13 голов и сделал 6 результативных передач в 31 матче за бело-голубых.

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