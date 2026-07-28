Павел Пивоваров: Тема ухода Тюкавина в «Зенит» закрыта, никаких реальных предпосылок для перехода нет

— Определенные «эксперты» эту тему постоянно поднимают. Появляются «инсайды» о каких-то личных договоренностях. Кстати, ведь «Зенит» же это формально не комментирует. Почему вы не запросите у них в клубе официальную фактическую информацию от первых лиц. Вот эту информацию и обсудим. А комментировать то, что вбрасывается в соцсети, я не готов, — сказал Пивоваров.