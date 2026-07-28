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Пивоваров: Мне неизвестно о звонках Тюкавину из «Спартака», он всегда хотел остаться в «Динамо»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров в разговоре с корреспондентом «РБ Спорт» отреагировал на информацию о том, что «Спартак» проявлял интерес к нападающему бело-голубых Константину Тюкавину летом 2026 года.

Источник: Рейтинг Букмекеров

— Константин говорил об интересе «Спартака» — о том, что красно-белые обращались. Но у футболиста контракт длительный, до временной отметки в полгода, когда можно вести переговоры, еще далеко — и обращение является нарушением регламента. Вы узнали, что из «Спартака» звонили игроку?

— Мне об этом неизвестно. В определенный момент, по-моему, года 3 назад, когда у Кости оставался год контракта и опция продления еще не была активирована, к нему был интерес от разных клубов. Но все тогда действовали корректно и обращались сначала к нам. Мы с ним обсуждали вопрос его будущего, он всегда говорил, что хочет остаться в «Динамо» — что и случилось.

— Говорит ли с Тюкавиным спортивный директор Бувач? У меня впечатление, что часть его работы выполняете вы, в том числе и по медиасоставляющей.

— С Константином очень хорошо взаимодействует Сандро Шварц — он и Желько нашли Тюкавина в запасе «Динамо-2», привели его в основной состав. Константин забил свой первый гол на нашем стадионе — в ворота «Спартака» пяткой. Оцениваю его взаимоотношения с нынешним штабом как лучшие и в личном, и в профессиональном плане, — сказал Пивоваров.

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