Пивоваров: Мне неизвестно о звонках Тюкавину из «Спартака», он всегда хотел остаться в «Динамо»

— Константин говорил об интересе «Спартака» — о том, что красно-белые обращались. Но у футболиста контракт длительный, до временной отметки в полгода, когда можно вести переговоры, еще далеко — и обращение является нарушением регламента. Вы узнали, что из «Спартака» звонили игроку?
— Мне об этом неизвестно. В определенный момент, по-моему, года 3 назад, когда у Кости оставался год контракта и опция продления еще не была активирована, к нему был интерес от разных клубов. Но все тогда действовали корректно и обращались сначала к нам. Мы с ним обсуждали вопрос его будущего, он всегда говорил, что хочет остаться в «Динамо» — что и случилось.
— Говорит ли с Тюкавиным спортивный директор Бувач? У меня впечатление, что часть его работы выполняете вы, в том числе и по медиасоставляющей.
— С Константином очень хорошо взаимодействует Сандро Шварц — он и Желько нашли Тюкавина в запасе «Динамо-2», привели его в основной состав. Константин забил свой первый гол на нашем стадионе — в ворота «Спартака» пяткой. Оцениваю его взаимоотношения с нынешним штабом как лучшие и в личном, и в профессиональном плане, — сказал Пивоваров.