Пивоваров: Мне неизвестно о звонках Тюкавину из «Спартака», он всегда хотел остаться в «Динамо»

— Мне об этом неизвестно. В определенный момент, по-моему, года 3 назад, когда у Кости оставался год контракта и опция продления еще не была активирована, к нему был интерес от разных клубов. Но все тогда действовали корректно и обращались сначала к нам. Мы с ним обсуждали вопрос его будущего, он всегда говорил, что хочет остаться в «Динамо» — что и случилось.