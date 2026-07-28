Слуцкий 2.0. Почему эксперимент ЦСКА с Игдисамовым может выстрелить

Здесь у Игдисамова, как когда-то и у Слуцкого, есть преимущество, которого не было, например, у Виллаш-Боаша. ЦСКА сейчас — одна из самых юных команд лиги: 19-летний Энрике Кармо, 20-летние Кирилл Глебов, Егор Бесаев, Артем Бандикян, Данила Козлов, Матеус Алвес, Матия Попович. Максиму Воронову, Мангияну Бадмаеву, Кириллу Данилову пока и вовсе по 18. Да и лидеру команды — Матвею Кисляку — всего лишь 20 лет. Это не звезды с миллионными контрактами и собственным мнением обо всем на свете, а ребята, для кого тренер, которому 40, а не 60, скорее старший товарищ, чем человек из другой эпохи.