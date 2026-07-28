Слуцкий 2.0. Почему эксперимент ЦСКА с Игдисамовым может выстрелить

На 35-й секунде матча ЦСКА с «Балтикой» Оффор принял скидку от Гассама, пробил точно в угол — и в воздухе повисла тишина. ЦСКА не сыграл под руководством нового тренера и минуты — а уже «горел». В этот момент все подумали: вот оно, подтверждение всего того, что писали об армейцах в межсезонье.
Ну, а дальше случилось то, ради чего вообще мы смотрим футбол: команда не поплыла и не сломалась. Попович сравнял счет, затем Глебов забил победный гол после паса Кругового, а судьи еще трижды бегали к монитору, отменяя два мяча гостей и один — хозяев. В итоге — волевая победа над командой, которая в прошлом сезоне долго шла в лидерах и финишировала шестой.
Дмитрий Игдисамов стал вторым тренером в истории ЦСКА, выигравшим первые три матча, если считать две встречи в концовке прошлого сезона в статусе и. о. До него это удавалось лишь Валерию Газзаеву — в 2002 году.
И как теперь воспринимать выбор армейцев — как гениальный ход или авантюру, за которую еще предстоит платить? Чтобы разобраться, можно просто вспомнить одну историю из этого же клуба.
Лето, которое хотелось забыть
На сборах ЦСКА не выиграл ни одного контрольного матча и пропустил 16 мячей — худший результат предсезонки среди всех клубов РПЛ и унизительный антирекорд. Игорь Акинфеев, символ обороны последних 20 лет, все еще восстанавливается от травмы и не может подстраховать молодых защитников своим авторитетом. Каждая контрольная встреча превращалась в повод для критики, которая к первому туру напоминала панику.
«Честно говоря, я перестал читать все, что вы пишете, — ответил Игдисамов после победы над “Балтикой”. — Понимаю, какой шанс мне выпал и какая ответственность лежит перед многомиллионной армией болельщиков. Я понимаю и вас — журналистам нужны инфоповоды, просмотры, комментарии. Иногда какие-то новости буквально высасываются из пальца».
И это очень здравая реакция человека, который защищается от шума единственным доступным способом: перестает его слушать. И не подставляет клуб под удар. Игдисамов же не первый день в ЦСКА — работает в структуре красно-синих с 2019 года, прошел молодежную команду, выигрывал с ней медали. Его назначение — ставка на своего человека, который знает систему изнутри.
И вот тут настало время вспоминать октябрь 2009-го.
Слуцкий уже проходил этот путь
Тогда, после ухода Газзаева (истории с Зико и Хуанде Рамосом пропустим), ЦСКА возглавил 38-летний Леонид Слуцкий — тренер без опыта работы в топ-клубе, к тому же незадолго до этого покинувший свой пост в «Москве». Назначение встретили с ядовитым скепсисом, почти дословно повторяющим сегодняшний: слишком молодой, слишком мало опыта, команда в переходном периоде.
Слуцкий сделал ставку на Игоря Акинфеева, Алана Дзагоева, братьев Березуцких, которые еще не были суперзвездами. Все они выросли в полноценных лидеров именно при нем.
Сейчас в ЦСКА похожая картина: команда — одна из самых молодых в лиге.
Ключевым же фактором тогда стала поддержка руководства. Президент Евгений Гинер дал Слуцкому время и доверие, даже когда результаты не особо радовали: первый сезон (который Слуцкий дорабатывал в концовке) команда завершила лишь на пятом месте в чемпионате. Второй (полный) — уже на втором, и еще дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов, а это, между прочим, рекорд для российских клубов, который не побит до сих пор. Первый же трофей, Кубок России, пришел только в 2011 году, спустя полтора сезона после назначения.
В итоге за семь лет работы с молодой и такой же быстроногой бандой Слуцкий выиграл с ЦСКА три чемпионства, два Кубка России и два Суперкубка. Из тренера, которого поначалу не воспринимали всерьез, он превратился в одного из статусных в лиге.
Параллель с Игдисамовым здесь вовсе не притянута за уши. Та же команда, похожая точка отсчета, тот же главный вопрос: дадут ли молодому специалисту время и защиту от волны критики или спишут его после первых же осечек? У Слуцкого все это было. Получит ли его Игдисамов? Здесь пока нет ответа, хотя в первую очередь от этого фактора, а не от тактических схем зависит результат эксперимента.
И возраст, а также опыт специалиста — последнее, на что сейчас нужно смотреть. Мурад Мусаев в 34 года возглавил «Краснодар», а вернулся, когда вокруг все полыхало из-за увольнения Ивича. Итог: чемпионство и признание одним из лучших тренеров лиги. Сергей Семак начинал в скромной «Уфе», вывел ее на рекордное шестое место и дорос до «Зенита», где сейчас собирает трофеи один за другим. Юлиан Нагельсманн спас от вылета «Хоффенхайм» вообще в 28! А в 34 уже выигрывал Бундеслигу с «Баварией».
Безусловно, есть и обратные примеры. Андре Виллаш-Боаш в 33 года выиграл с «Порту» Лигу Европы и получил суперконтракт в «Челси». Тим Вальтер в Германии не справился с задачей вывести «Штутгарт» в Бундеслигу. Список можно продолжать долго. Общее во всех провалах одно: как правило, тренер приходил в структуру со сложившейся иерархией, где взрослые звезды не были готовы признавать его авторитет. Не тактика их убивала — раздевалка.
Молодая команда для молодого тренера
Здесь у Игдисамова, как когда-то и у Слуцкого, есть преимущество, которого не было, например, у Виллаш-Боаша. ЦСКА сейчас — одна из самых юных команд лиги: 19-летний Энрике Кармо, 20-летние Кирилл Глебов, Егор Бесаев, Артем Бандикян, Данила Козлов, Матеус Алвес, Матия Попович. Максиму Воронову, Мангияну Бадмаеву, Кириллу Данилову пока и вовсе по 18. Да и лидеру команды — Матвею Кисляку — всего лишь 20 лет. Это не звезды с миллионными контрактами и собственным мнением обо всем на свете, а ребята, для кого тренер, которому 40, а не 60, скорее старший товарищ, чем человек из другой эпохи.
Там, где Виллаш-Боаша сломала раздевалка взрослых чемпионов, а Слуцкого в свое время вытянула ставка на суперперспективное поколение, у Игдисамова есть шанс повторить именно второй сценарий.
Что будет дальше?
Во втором туре ЦСКА примет «Крылья», и это будет новая и не менее важная проверка, чем с «Балтикой». Но проверка другого характера. Когда уже не будет оправданий в виде эмоций и пока еще не отработанного рисунка игры с новым тренером. А спрос останется, только теперь победить нужно не через волевой перелом, а через свою игру. Которая пока, если честно, не убеждает.
Ключевой локальный вопрос: сможет ли Игдисамов выстроить оборону, которая все межсезонье пропускала при любом раскладе? А глобально — получит ли он от руководства защиту и доверие на дистанции? Наконец, выдержит ли команда прессинг фанатов и СМИ?
Есть ощущение, что у ЦСКА все получится. Не потому, что первая победа в сезоне что-то доказала, а потому, что клуб уже проходил этот путь — и знает, с чем столкнется и к каким последствиям это может привести. Если руководство даст Игдисамову время, как когда-то дало его Слуцкому, риски, о которых сейчас говорят все, вернутся тем же результатом: новым поколением лидеров и даже трофеями через несколько лет. Если терпения не хватит — история замкнется и придется начинать все сначала.
Поэтому будущее ЦСКА и трансформация команды с новым тренером — уже одна из главных интриг стартовавшего сезона. И за этим процессом будет крайне интересно наблюдать.
Евгений Сантевит