Лидер клуба РПЛ улетел из России и не вернулся: «Предположительно, под воздействием третьих лиц, агентов»

«Изначально Томпсон отпросился по личным вопросам, улетел в Чили для оформления документов, но так и не вернулся, предположительно, под воздействием третьих лиц, агентов. Мы контактируем, ждем его в ближайшее время. Клуб применил к игроку самые жесткие санкции, которые на данный момент возможны. Если он не вернется в самое ближайшее время, то оставляем за собой право обратиться в ФИФА для защиты своих интересов», — цитирует «Матч ТВ» пресс‑службу «Оренбурга».