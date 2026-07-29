Лидер клуба РПЛ улетел из России и не вернулся: «Предположительно, под воздействием третьих лиц, агентов»

В пресс‑службе «Оренбурга» сообщили, что клуб рассматривает вариант с обращением в ФИФА для защиты своих интересов. При этом к 21-летнему игроку уже применены самые жесткие санкции, которые на данный момент возможны в «Оренбурге».
«Изначально Томпсон отпросился по личным вопросам, улетел в Чили для оформления документов, но так и не вернулся, предположительно, под воздействием третьих лиц, агентов. Мы контактируем, ждем его в ближайшее время. Клуб применил к игроку самые жесткие санкции, которые на данный момент возможны. Если он не вернется в самое ближайшее время, то оставляем за собой право обратиться в ФИФА для защиты своих интересов», — цитирует «Матч ТВ» пресс‑службу «Оренбурга».
Томпсон перешел в «Оренбург» в 2024 году. В прошлом сезоне РПЛ он был одним из лидеров команды — сыграл 28 матчей, забил 5 голов и сделал 6 ассистов.
Новый сезон РПЛ стартовал 26 июля — «Оренбург» на своем поле одержал волевую победу над «Ростовом» со счетом 2:1. Томпсона до сих пор нет в расположении клуба. В СМИ писали, что вингер хочет продолжить карьеру в Чили. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1,5 млн евро.