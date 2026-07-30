Подписавший контракт с клубом Первой лиги Латышонок останется в РПЛ

Вратарь «Нижнего Новгорода» Евгений Латышонок перешел на правах аренды в «Балтику», сообщает пресс-служба калининградского клуба.
Соглашение рассчитано на один сезон.
Ранее 29 июля петербургский «Зенит» объявил об уходе Латышонка. Голкипер подписал трехлетний контракт с «Нижним Новгородом», выступающим в Первой лиге.
28-летний Латышонок уже выступал за «Балтику» до перехода в «Зенит» летом 2024 года. В составе калининградцев он провел 127 матчей во всех турнирах, в 47 из которых отыграл «на ноль», и дошел до финала Кубка России в сезоне 2023/24.
За петербуржцев он выступал последние два сезона. Голкипер провел 41 матч, в которых пропустил 27 мячей, став чемпионом страны, а также двукратным обладателем Суперкубка России.
Во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Балтика» 1 августа сыграет против московского «Динамо».