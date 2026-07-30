Подписавший контракт с клубом Первой лиги Латышонок останется в РПЛ

28-летний Латышонок уже выступал за «Балтику» до перехода в «Зенит» летом 2024 года. В составе калининградцев он провел 127 матчей во всех турнирах, в 47 из которых отыграл «на ноль», и дошел до финала Кубка России в сезоне 2023/24.