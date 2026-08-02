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«Зенит» разгромил «Оренбург» благодаря первому хет-трику сезона РПЛ

Встреча в Оренбурге завершилась со счетом 3:0. Все три гола забил полузащитник петербуржцев Максим Глушенков, он стал автором первого хет-трика сезона 2026/27 в РПЛ.

Источник: Соцсети

Футболисты петербургского «Зенита» обыграли «Оренбург» со счетом 3:0 в гостевом матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

Хет-трик оформил полузащитник «Зенита» Максим Глушенков (6-я, 58-я и 66-я минуты).

Глушенков стал автором первого хет-трика в чемпионате России сезона-2026/27.

В первом туре «Оренбург» в меньшинстве вырвал победу у «Ростова» со счетом 2:1 благодаря голу на 94-й минуте Андрея Касаджикова, который в возрасте 18 лет вошел в четверку самых молодых голеадоров РПЛ за последние 10 лет.

Действующий чемпион России «Зенит» в начале сезона в гостях крупно обыграл тольяттинский «Акрон» (5:0), повторив самую крупную победу первого тура в истории чемпионата.

В следующем туре «Оренбург» встретится с «Рубином» (9 августа), а «Зенит» в этот же день проведет матч с дебютантом РПЛ «Родиной».

Оренбург
0:3
Первый тайм: 0:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 2
2.08.2026, 16:00 (МСК UTC+3)
Газовик
Главные тренеры
Ильдар Ахметзянов
Сергей Семак
Голы
Зенит
Максим Глушенков
(Педро)
6′
Максим Глушенков
58′
Максим Глушенков
(Джон Джон)
66′
Составы команд
Оренбург
88
Максим Рудаков
24
Максим Сивис
30
Гедеон Гузина
6
Джон Алекс Паласиос
76′
57
Евгений Болотов
78
Руслан Куль
3
Данила Ведерников
46′
26
Эмил Ценов
20
Дмитрий Рыбчинский
67′
38
Артем Касимов
77
Андрей Касаджиков
25′
62′
27
Ренат Голыбин
8
Дамиан Пуэбла
78′
21
Бенджамин Бош
5
Алексей Татаев
21′
66′
19
Алешандре Жезус
Зенит
16
Денис Адамов
31
Густаво Мантуан
10
Максим Глушенков
78
Игорь Дивеев
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
66
Роман Вега
23′
46′
3
Дуглас Сантос
14
Джон Джон
69′
11
Луис Энрике
20
Педро
84′
17
Андрей Мостовой
7
Александр Соболев
84′
9
Фелипе Аугусто
33
Нино
70′
25
Кевин Андраде
Статистика
Оренбург
Зенит
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
13
11
Удары в створ
2
4
Угловые
5
2
Фолы
18
11
Офсайды
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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