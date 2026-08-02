«Зенит» разгромил «Оренбург» благодаря первому хет-трику сезона РПЛ

Футболисты петербургского «Зенита» обыграли «Оренбург» со счетом 3:0 в гостевом матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге.
Хет-трик оформил полузащитник «Зенита» Максим Глушенков (6-я, 58-я и 66-я минуты).
Глушенков стал автором первого хет-трика в чемпионате России сезона-2026/27.
В первом туре «Оренбург» в меньшинстве вырвал победу у «Ростова» со счетом 2:1 благодаря голу на 94-й минуте Андрея Касаджикова, который в возрасте 18 лет вошел в четверку самых молодых голеадоров РПЛ за последние 10 лет.
Действующий чемпион России «Зенит» в начале сезона в гостях крупно обыграл тольяттинский «Акрон» (5:0), повторив самую крупную победу первого тура в истории чемпионата.
В следующем туре «Оренбург» встретится с «Рубином» (9 августа), а «Зенит» в этот же день проведет матч с дебютантом РПЛ «Родиной».
Ильдар Ахметзянов
Сергей Семак
Максим Глушенков
(Педро)
6′
Максим Глушенков
58′
Максим Глушенков
(Джон Джон)
66′
88
Максим Рудаков
24
Максим Сивис
30
Гедеон Гузина
6
Джон Алекс Паласиос
76′
57
Евгений Болотов
78
Руслан Куль
3
Данила Ведерников
46′
26
Эмил Ценов
20
Дмитрий Рыбчинский
67′
38
Артем Касимов
77
Андрей Касаджиков
25′
62′
27
Ренат Голыбин
8
Дамиан Пуэбла
78′
21
Бенджамин Бош
5
Алексей Татаев
21′
66′
19
Алешандре Жезус
16
Денис Адамов
31
Густаво Мантуан
10
Максим Глушенков
78
Игорь Дивеев
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
66
Роман Вега
23′
46′
3
Дуглас Сантос
14
Джон Джон
69′
11
Луис Энрике
20
Педро
84′
17
Андрей Мостовой
7
Александр Соболев
84′
9
Фелипе Аугусто
33
Нино
70′
25
Кевин Андраде
Главный судья
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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