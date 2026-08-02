Красивейший хет-трик Глушенкова! «Зенит» взял реванш у «Оренбурга» за прошлый сезон

«Зенит» успешно стартовал в новом сезоне — сначала победил «Спартак» в матче за Суперкубок, а в первом туре не оставил шансов «Акрону». Сейчас питерский клуб обсуждают в разрезе возможного отъезда в Бразилию Луиса Энрике — интерес к нему, по слухам, проявляет «Фламенго». Но и без него, и без другого участника ЧМ Дугласа Сантоса сине-бело-голубые пока смотрятся уверенно — слева закрепился Вега, а на позиции Энрике здорово проявляет себя Глушенков.