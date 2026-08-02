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Красивейший хет-трик Глушенкова! «Зенит» взял реванш у «Оренбурга» за прошлый сезон

Максим в огне на старте чемпионата.

Источник: ФК «Зенит»

«Зенит» успешно стартовал в новом сезоне — сначала победил «Спартак» в матче за Суперкубок, а в первом туре не оставил шансов «Акрону». Сейчас питерский клуб обсуждают в разрезе возможного отъезда в Бразилию Луиса Энрике — интерес к нему, по слухам, проявляет «Фламенго». Но и без него, и без другого участника ЧМ Дугласа Сантоса сине-бело-голубые пока смотрятся уверенно — слева закрепился Вега, а на позиции Энрике здорово проявляет себя Глушенков.

Но недооценивать «Оренбург» никто не собирался — особенно с учетом поражения «Зенита» весной в разгар чемпионской гонки. Не просто так Сергей Семак отметил, что любой команде непросто здесь играть.

Футбол
Премьер-лига 2026/2027
Тур 2, 2.08.2026, 16:00
Оренбург
0
Зенит
3

У Ильдара Ахметзянова были свои проблемы — недоступны Савельев и взбунтовавшийся Томпсон, зато ярко проявил себя в прошлом туре 18-летний Андрей Касаджиков, оформивший 1+1 с «Ростовом» после выхода на замену. Права на него принадлежат «Зениту», но в арендном договоре нет пункта, запрещающего играть против питерцев, так что молодой вингер вышел в основе.

Тем не менее ни Касаджикова, ни его партнеров по атаке в первом тайме видно почти не было — «Зенит» сразу забрал мяч себе, уверенно катал с фланга на фланг и первый тайм закончил с процентом владения 80:20 в свою пользу. Оренбуржцы неплохо разыграли угловой, но больше у ворот Адамова и вспомнить-то нечего.

А вот гости быстро открыли счет — Соболев, Джон и Глушенков разыграли трехходовку, и Максим не оставил шансов голкиперу. Получилось красиво, но при этом и настолько буднично, что нападающий гостей даже не праздновал.

После этого питерцы спокойно перекатывали мяч в центре поля — подвижные Вендел и Джон обеспечивали тотальный контроль, не позволяя «Оренбургу» даже думать о прессинге. «Зенит» явно не форсировал события, потому и опасных моментов почти не создал. Ну, а «Оренбург» отвечал агрессивной обороной, которая иногда выходила за рамки: первый тайм превратился в череду фолов (команды совершили 18 нарушений на двоих), а судья Кукуляк даже показал три желтые карточки.

В начале второй половины встречи показалось, что «Зенит» слишком рано расслабился — у «Оренбурга» вдруг заработал прессинг, наладилось владение и даже пошли моменты. В одном из них Паласиос выиграл верховую борьбу и зарядил в перекладину.

Но уже через минуту Глушенков остудил пыл хозяев — получил передачу у штрафной, прицелился и с левой уложил мяч в ближнюю «девятку». Еще один эффектный гол от Максима.

Ну, а дальнейшее было делом техники. На 66-й минуте Джон оригинально разыграл штрафной, покатив под второй темп Глушенкову, который умно открылся и оформил хет-трик. Так Максим с тремя голами вырвался на первое место в бомбардирской гонке, обогнав Даку и одноклубника Соболева.

После этого «Оренбург» опустил руки, ну, а у Глушенкова на последних секундах был отличный шанс прибавить к трем голам результативную передачу, однако Мостовой не смог подстроиться и забить в практически пустые ворота.

3:0 — «Зенит» берет реванш за поражение в прошлом сезоне и в следующем туре готовится принимать дома новичка РПЛ «Родину».

Марк Бессонов