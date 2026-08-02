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Тренер «Оренбурга» Ахметзянов о поражении от «Зенита»: Матч был проигран легко

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов прокомментировал поражение своей команды от питерского «Зенита».

Источник: Рейтинг Букмекеров

Встреча 2-го тура Альфа‑Банк РПЛ прошла в воскресенье в Оренбурге и завершилась победой «Зенита» со счетом 3:0. Главным героем матча стал Максим Глушенков, трижды поразивший ворота хозяев.

Тренер Ахметзянов после игры заявил, что его команде было сложно противостоять действующим чемпионам России.

«Сам матч был проигран легко. Вышли на поле и пропустили уже на четвертой минуте, во втором тайме не дали сопернику ничего сделать, но они забили издалека. Глушенкову легко дались голы. Но не могу сказать, что мы не могли быть конкурентоспособны. Могли отыграться и попробовать зацепить матч», — сказал Ахметзянов «Матч ТВ».

9 августа подопечные Ахметзянова отправятся в Казань, где сыграют с местным «Рубином» в рамках 3-го тура РПЛ.

Оренбург
0:3
Первый тайм: 0:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 2
2.08.2026, 16:00 (МСК UTC+3)
Газовик, 8249 зрителей
Главные тренеры
Ильдар Ахметзянов
Сергей Семак
Голы
Зенит
Максим Глушенков
(Педро)
6′
Максим Глушенков
58′
Максим Глушенков
(Джон Джон)
66′
Составы команд
Оренбург
88
Максим Рудаков
24
Максим Сивис
30
Гедеон Гузина
6
Джон Алекс Паласиос
76′
57
Евгений Болотов
78
Руслан Куль
3
Данила Ведерников
46′
26
Эмил Ценов
20
Дмитрий Рыбчинский
66′
38
Артем Касимов
77
Андрей Касаджиков
25′
61′
27
Ренат Голыбин
8
Дамиан Пуэбла
78′
21
Бенджамин Бош
5
Алексей Татаев
21′
66′
19
Алешандре Жезус
Зенит
16
Денис Адамов
31
Густаво Мантуан
10
Максим Глушенков
78
Игорь Дивеев
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
66
Роман Вега
23′
46′
3
Дуглас Сантос
14
Джон Джон
70′
25
Кевин Андраде
20
Педро
84′
17
Андрей Мостовой
7
Александр Соболев
84′
9
Фелипе Аугусто
33
Нино
70′
11
Луис Энрике
Статистика
Оренбург
Зенит
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
13
12
Удары в створ
2
5
Угловые
5
2
Фолы
18
11
Офсайды
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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