Тренер «Оренбурга» Ахметзянов о поражении от «Зенита»: Матч был проигран легко

«Сам матч был проигран легко. Вышли на поле и пропустили уже на четвертой минуте, во втором тайме не дали сопернику ничего сделать, но они забили издалека. Глушенкову легко дались голы. Но не могу сказать, что мы не могли быть конкурентоспособны. Могли отыграться и попробовать зацепить матч», — сказал Ахметзянов «Матч ТВ».