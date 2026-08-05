ЦСКА отказался продавать Кисляка, «Спартак» слил ненужного форварда. Трансферы и слухи дня

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«Бешикташ» сделал предложение по Кисляку
Журналист турецкого To Sports Resmi Осман Алтунтерим в видео, опубликованном изданием Lüpen Sports, сообщил, что «Бешикташ» предложил ЦСКА 20 миллионов евро за полузащитника Матвея Кисляка. Также в условия сделки входил процент для москвичей при перепродаже футболиста. По данным источника, ЦСКА отказался от предложения стамбульской команды, требуя за 21-летнего хавбека 40 млн евро.
Правда, инсайдер Иван Карпов опровергает эту информацию. По его сведениям, «Бешикташ» связывался с москвичами примерно месяц назад и предлагали аренду за два миллиона евро с необязательным правом выкупа за 18 млн. Тогда ЦСКА тоже отказался, потребовав 40 миллионов, после чего переговоры прекратились.
Кисляк стабильно выступает за основу ЦСКА с сезона-2024/25. В прошлом сезоне он набрал 8+8 в 42 играх во всех турнирах. В нынешней кампании он вышел в стартовом составе во всех трех матчах москвичей.
«Спартак» продаст Ливая
По данным греческого издания SPORT24, «Спартак» договорился с «Панатинаикосом» о трансфере нападающего Ливая Гарсии. Форвард из Тринидада и Тобаго отправится в годичную аренду, если проведет определенное количество матчей, то активируется опция выкупа за 12 миллионов евро. За аренду «Панатинаикос» заплатит в районе 1,25 млн евро. Зарплату футболиста в 2,5 миллиона евро полностью закроет греческий клуб.
28-летний форвард присоединился к «Спартаку» в феврале 2025-го — перешел из греческого АЕК за 18,7 миллионов евро. На тот момент Ливай был самым дорогим новичком в истории москвичей. За полтора года в клубе он сыграл в 48 матчах, отметившись 10 голами и пятью ассистами. В нынешнем сезоне Гарсия ни разу не появился на поле.
«Краснодар» не продал вратаря
«Фенербахче» предложил краснодарцам 10 миллионов евро за голкипера Станислава Агкацева — сообщает Sport24. «Краснодар» отказался от оффера, так как высоко оценивает 24-летнего воспитанника и рассчитывает выручить за него более крупную сумму. Ранее сообщалось, что за Станиславом активно следит «Ювентус». «Фенер» тоже находится в поиске нового голкипера.
Агкацев последние два сезона выступал в роли основного вратаря «Краснодара» — за 60 матчей в РПЛ на этом промежутке не пропустил в 28. В нынешней кампании Станислав появился во всех двух матчах чемпионата, но ни разу не оформил «сухарь», пропустив в сумме трижды.
ЦСКА заинтересован защитником из Уругвая
Как сообщает журналист Анар Ибрагимов, ЦСКА интересуется правым защитником Гастоном Мартиреной, выступающим за аргентинский «Расинг». По данным источника, 26-летний уругваец согласен на переход, сейчас ведутся переговоры между клубами.
Также армейцы хотят включить в сделку по Мартирене правого защитника Рамиро Ди Лусиано — сообщает у себя в телеграм-канале функционер Тимур Лепсая. 22-летний аргентинец перешел в ЦСКА в августе 2025-го и за это время сыграл всего в трех матчах. В нынешнем сезоне он ни разу не вышел на поле.
Мартирена выступает за «Расинг» с лета 2023-го — до этого играл за уругвайский «Ливерпуль». В нынешнем сезоне он сыграл в 14 матчах во всех турнирах и отметился двумя голами.
Что в Европе и мире
«Ливерпуль» договаривается по трансферу Барколя
Инсайдер Фабрицио Романо сообщил о старте официальных переговоров между «Ливерпулем» и «ПСЖ» по трансферу Брэдли Барколя. По данным журналиста, англичане предлагают за вингера более 100 миллионов евро, однако пока сумма не устраивает парижан. Отмечается, что сам футболист заинтересован в переходе.
23-летний француз выступает за «ПСЖ» с августа 2023-го, перейдя из «Лиона» за 45 миллионов евро. В прошлом сезоне он настрелял 13+7 в 49 играх во всех турнирах, однако в ключевых матчах сезона выходил на поле зачастую лишь со скамейки запасных. Также на его счету 28 встреч за сборную Франции.
Родри не хочет в «Барселону»
Как отмечает испанское медиа As полузащитник «Ман Сити» не заинтересован в переходе в «Барселону». Ранее сообщалось, что каталонцы рассматривают 30-летнего полузащитника в качестве замены для травмированного Френки де Йонга. Как сообщает источник, «Барса» связалась с представителями полузащитника, но получила отказ.
По словам источника, ранее Родри отказался и от переговоров с «ПСЖ». Испанец хочет перейти только в «Реал». На «Сантьяго Бернабеу» тоже заинтересованы в футболисте и с оптимизмом смотрят на переговоры с «Ман Сити».
«Тоттенхэму» и «Астон Вилле» интересен форвард «Челси»
По информации Daily Mail, «Тоттенхэм» и «Астон Вилла» следят за Николасом Джексоном. «Челси» оценил 25-летнего форварда в 65 миллионов фунтов, а сам футболист хочет уйти, чтобы получать регулярную игровую практику.
В прошлом сезоне он находился в аренде в «Баварии». В Мюнхене он провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал четыре ассиста. Однако Джексон не считался игроком основного состава. В «Челси» сенегалец оказался летом 2023-го: за два полноценных сезона в клубе набрал 30+12 в 81 игре.
Автор: Артемий Кутейников