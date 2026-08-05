ЦСКА отказался продавать Кисляка, «Спартак» слил ненужного форварда. Трансферы и слухи дня

28-летний форвард присоединился к «Спартаку» в феврале 2025-го — перешел из греческого АЕК за 18,7 миллионов евро. На тот момент Ливай был самым дорогим новичком в истории москвичей. За полтора года в клубе он сыграл в 48 матчах, отметившись 10 голами и пятью ассистами. В нынешнем сезоне Гарсия ни разу не появился на поле.