В приобретенном на «Авито» «Соколе» сообщили об отсутствии финансовых проблем

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Казанский «Сокол», который летом был приобретен местным бизнесменом после объявления на «Авито», не имеет финансовых проблем, в футбольном клубе появилась стабильность. Об этом ТАСС рассказал спортивный директор «Сокола» Ильяс Минневалиев.

«После приобретения клуба у нас никаких проблем нет, — сказал Минневалиев. — Руководство нас поддерживает во всех отношениях, нам сказали играть, а все остальное, что нужно для качественного тренировочного процесса, будет нам предоставлено. С финансовой точки зрения проблем нет, все устойчиво, есть стабильность, это здорово».

«Сокол» обыграл нижегородскую «Волну» в первом раунде «пути регионов» Фонбет — Кубка России (1:1, 4:3 — по пенальти). В следующем раунде команда сыграет на выезде против кировского «Динамо». «Лично я игрой недоволен, хочется, чтобы наша команда выигрывала в основное время, делала это уверенно, — сказал Минневалиев. — Когда мы остались вдесятером, план, который был в моей голове, как бы рухнул, но прошли дальше, сейчас уже никто не вспомнит плохого, соответственно, все сделали правильно. Следующий соперник очень сильный, нам нужно ехать туда, показать, что мы сильнее. Наши желания, целеустремленность и футболисты должны сказаться, чтобы пройти и этого соперника в Кубке России. Никаких проблем с переездом не возникнет, все будет хорошо».