Лахиялов о многоженстве: Всевышний дал нам такое право, хочешь — пользуйся. Если мусульманин говорит, что это запрещено и якобы Средневековье, то у него проблема в понимании религии

— Вы ранее выступали за многоженство, при этом у вас была одна жена. Это изменилось? Понимаю, что одной женщине тяжело родить пятерых детей.
— Нет. У меня все дети от одной супруги. Что касается многоженства, то это право, которое нам дал всевышний в нашей религии. Если какой-то мусульманин говорит, что многоженство — что-то запретное и якобы Средневековье, то я ему сочувствую. Тогда у него проблема в понимании религии.
Аллах дал нам такое право. Хочешь — пользуйся. Если не хочешь, то не говори, по крайней мере, что это запрещено, — сказал экс-игрок «Анжи», а ныне президент махачкалинского «Легиона».