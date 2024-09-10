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Лахиялов о многоженстве: Всевышний дал нам такое право, хочешь — пользуйся. Если мусульманин говорит, что это запрещено и якобы Средневековье, то у него проблема в понимании религии

Шамиль Лахиялов рассказал о своем отношении к многоженству.

Источник: Sports

— Вы ранее выступали за многоженство, при этом у вас была одна жена. Это изменилось? Понимаю, что одной женщине тяжело родить пятерых детей.

— Нет. У меня все дети от одной супруги. Что касается многоженства, то это право, которое нам дал всевышний в нашей религии. Если какой-то мусульманин говорит, что многоженство — что-то запретное и якобы Средневековье, то я ему сочувствую. Тогда у него проблема в понимании религии.

Аллах дал нам такое право. Хочешь — пользуйся. Если не хочешь, то не говори, по крайней мере, что это запрещено, — сказал экс-игрок «Анжи», а ныне президент махачкалинского «Легиона».