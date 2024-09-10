Лахиялов о многоженстве: Всевышний дал нам такое право, хочешь — пользуйся. Если мусульманин говорит, что это запрещено и якобы Средневековье, то у него проблема в понимании религии

— Нет. У меня все дети от одной супруги. Что касается многоженства, то это право, которое нам дал всевышний в нашей религии. Если какой-то мусульманин говорит, что многоженство — что-то запретное и якобы Средневековье, то я ему сочувствую. Тогда у него проблема в понимании религии.