Безумие в матче второй лиги: заснеженное поле в Барнауле, «Рука Бога» и пять забитых мячей

На 20-й минуте все тот же Петухов пробил со штрафного и угодил в стенку, затем попробовал еще раз — снова попадание в игрока команды соперника. Мяч отлетел ближе к флангу, откуда последовала подача во вратарскую зону. Тут-то и возник главный эпизод встречи: Артем Яркин выпрыгнул и забил рукой.