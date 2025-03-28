Президент «Иртыша» Дмитрий Сычёв: Гильерме увидел Омск и решил завершить карьеру

«Это конкретная история, вы можете у него спросить. Мы закольцовывали её приездом в Омск, чтобы он посмотрел своими глазами на те условия, которые у нас есть. Но он, к сожалению, решил завершить карьеру. Увидел Омск и решил закончить. Над этим можно смеяться, можно не смеяться, но я рад за него, что он в “Локомотив” вернулся и будет руководителем вратарской программы. Это правильно. Он отдал огромное количество лет клубу, и это настолько правильный шаг и ход со стороны руководства, что должны все болельщики сказать большое спасибо, что Гильерме в “Локомотиве” и будет нести те ценности клуба и цветов подрастающему поколению. Это очень важно в нынешнее время, когда все меняют команды как перчатки», — приводит слова Сычёва «Советский спорт».