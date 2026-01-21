МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Двукратный чемпион России в составе казанского «Рубина» Гёкдениз Карадениз покинул пост главного тренера «Рубина-2» по истечении срока контракта, сообщается на сайте футбольного клуба.
Исполняющим обязанности главного тренера команды «Рубин-2» назначен Андрей Федоров, ранее входивший в штаб Карадениза.
Карадениз возглавил «Рубин-2» в июле 2023 года и провел во главе команды три сезона в дивизионе Б Второй лиги. За это время клуб дважды завоевал бронзовые медали.
Турецкий полузащитник выступал за «Рубин» с 2008 по 2018 год, стал с клубом двукратным чемпионом России, обладателем Кубка страны и двукратным победителем Суперкубка России.