Карадениз покинул пост главного тренера «Рубина-2»

Карадениз покинул пост главного тренера «Рубина-2» по истечении контракта.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Двукратный чемпион России в составе казанского «Рубина» Гёкдениз Карадениз покинул пост главного тренера «Рубина-2» по истечении срока контракта, сообщается на сайте футбольного клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера команды «Рубин-2» назначен Андрей Федоров, ранее входивший в штаб Карадениза.

Карадениз возглавил «Рубин-2» в июле 2023 года и провел во главе команды три сезона в дивизионе Б Второй лиги. За это время клуб дважды завоевал бронзовые медали.

Турецкий полузащитник выступал за «Рубин» с 2008 по 2018 год, стал с клубом двукратным чемпионом России, обладателем Кубка страны и двукратным победителем Суперкубка России.