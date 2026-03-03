Москва
Футбол. Кубок России
20:00
Балтика
:
Зенит
П1
4.10
X
3.40
П2
2.18
Футбол. Англия
22:30
Борнмут
:
Брентфорд
П1
2.54
X
3.67
П2
2.70
Футбол. Англия
22:30
Эвертон
:
Бернли
П1
1.58
X
4.13
П2
6.30
Футбол. Англия
22:30
Лидс
:
Сандерленд
П1
1.90
X
3.52
П2
4.40
Футбол. Англия
23:15
Вулверхэмптон
:
Ливерпуль
П1
6.10
X
4.78
П2
1.50
Футбол. Испания
завершен
Реал
0
:
Хетафе
1
П1
X
П2

«Спартак-2» и «Сатурн» не сыграют в одной группе нового сезона Второй лиги

В прошлом году команды играли в группе 2.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Московский «Спартак-2» и раменский «Леон-Сатурн» не сыграют в одной группе розыгрыша нового сезона Второй лиги дивизиона Б. Об этом сообщает пресс-служба Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Во вторник в офисе ФНЛ прошла жеребьевка всех групп Леон — Второй лиги дивизиона Б. «Сатурн» в сезоне-2026 сыграет в группе 3. В ней также выступят «Авангард» (Курск), «Арсенал-2» (Тула), «Волна» (Нижегородская область), «Зенит» (Пенза), «Квант» (Обнинск), «Металлург» (Липецк), «Орел», «Родина-3» (Москва) «Ротор-2» (Волгоград), «Рязань», «Салют Белгород», «СКА-Хабаровск-2», «Спартак» (Тамбов), «Строгино» (Москва), «Шумбрат» (Саранск).

«Спартак»-2«сыграет в группе 2. В ней также выступят “Муром”, “Динамо-Вологда”, “Иркутск”, “Балтика-2” (Калининград), “Тверь”, “Торпедо-Владимир”, “Череповец”, “Чертаново”, “Звезда” (Санкт-Петербург), “Луки-Энергия” (Великие Луки), “Космос” (Долгопрудный), “Енисей-2” (Красноярск), “Динамо-СПб” и “Искра” (Смоленск).

Всего во Второй лиге дивизиона Б примут участие 59 команд, поделенные на 4 группы. Первые матчи пройдут 28 марта.

В прошлом году «Спартак-2» и «Сатурн» играли в группе 2. Московская команда заняла четвертое место в итоговой таблице, «Сатурн» стал восьмым. В этом году «Сатурну» исполняется 80 лет, клуб намерен показать результат, чтобы выйти в дивизион А «Серебро» Второй лиги.

В 2024 году болельщики «Спартака-2» массово выбежали на поле после выездного матча с «Сатурном». Игра прошла в рамках Второй лиги в июле и завершилась со счетом 4:3 в пользу раменской команды.