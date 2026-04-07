Миллиард рублей. Вице-губернатор Коробка задержан по подозрению в отмывании денег через «Кубань»

Громкий коррупционный скандал разгорелся в Краснодарском крае. По данным Генеральной прокуратуры, местный вице-губернатор Андрей Коробка провел более миллиарда рублей через футбольный клуб «Кубань».
Откаты под видом пожертвований
Изначально чиновника обвинили в мошенничестве — как следует из материалов суда, осенью 2025 года Коробка за взятку предлагал одному из застройщиков поменять статус земли в Динском районе Краснодарского края. Зимой вице-губернатор получил средства, но свою часть уговора не выполнил, а деньги похитил.
Позднее следствие заподозрило Коробку и в других преступлениях. Детали главной схемы подробно описал представитель Генпрокуратуры.
«В 2015—2016 годах Коробка за предоставление субсидий из регионального бюджета, сельхозземель тем или иным коммерческим предприятиям, иных льгот сформировал систему “поборов”, которая заключалась в перечислении под видом пожертвований, их принимал футбольный клуб “Кубань”, — цитирует следователя ТАСС.
По словам представителя надзорного ведомства, масштаб схемы был огромным.
«Таким образом, за 2015−2016 годы на счет футбольного клуба было перечислено свыше 1 млрд рублей. В дальнейшем Коробка инициировал в отношении бывшего представителя клуба уголовное дело, а схему был вынужден переориентировать на футбольный клуб “ПСК”, — добавили в Генпрокуратуре.
Масштаб всей истории впечатляет. Общий объем активов, который связывают с Коробкой, превышает 10 миллиардов рублей. Речь идет о тысячах гектаров земли, десятках объектов недвижимости и наличных в разных валютах.
Сам чиновник уже арестован сроком на два месяца — до июня 2026 года. В суде рассматривается иск об обращении его имущества в доход государства.
Несчастная «Кубань»
Коррупционный скандал — очередной репутационный удар по одному из старейших клубов Краснодарского края. Напомним, «Кубань», некогда игравшая в Лиге Европы и выходившая в финал Кубка России, в 2018 году не получила лицензию и обанкротилась, прекратив выступления на высшем уровне.
При этом желто-зеленые не исчезли с футбольной карты — у них более интересная судьба. В те же годы был создан «Урожай», позднее переименованный в «Кубань», — он на данный момент выступает в дивизионе А Второй лиги.
Несмотря на название и игру на одноименном стадионе, где выступала прежняя «Кубань», в 2020-м в клубе подчеркнули — ни о какой преемственности речи не идет.
«Дабы предотвратить какие-либо спекуляции, мы обращаем внимание наших “заклятых друзей” и всех недовольных этим решением, что исполком РФС правомерно подтвердил отсутствие спортивного или иного правопреемства с ликвидированным футбольным клубом, который не имел и не имеет никакого отношения к нам», — заявляли в новой «Кубани».
Параллельно в 2018-м неравнодушными фанатами была создана другая «Кубань» — любительская. Спустя три года общественная организация, владевшая клубом, на торгах выкупила официальную эмблему желто-зеленых и с тех пор выступает с ней. Правда, уровень пока невысокий — ЛФК «Кубань» участвует только в региональных турнирах.
Именно второй коллектив позиционируется как «наследник» оригинальной желто-зеленой команды. Но только на словах — и, вероятно, после новостей о коррупционном скандале все так и останется.