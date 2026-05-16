ФК «Иркутск» не поедет на матч Второй лиги в Муроме из-за финансовых проблем

Игра должна была состояться 17 мая на стадионе имени В. Лосева в Муроме. На данный момент «зелёно-красно-белые» готовятся к матчу 9-го тура: 24 мая иркутяне должны принять на поле стадиона «Шахтёр» в Черемхово «Искру» из Смоленска.
Ранее сообщалось о наличии у «Иркутска» критических задолженностей перед игроками и членами персонала, а также о проведении некоторых домашних матчей без зрителей.
После шести сыгранных матчей подопечные Василия Дорофеева смогли набрать лишь три очка и занимают последнее, пятнадцатое, место в турнирной таблице группы 2 Второй лиги.