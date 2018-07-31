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14:32 (мск), источник: Sportmail.ru

«Если мое мнение расходится с чьим-то другим, это не повод обливать меня грязью». Гамова о критике за позицию по ЗМС

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова высказалась о критике в свой адрес после того, как она не согласилась с тем, что футболистам сборной России дали звание заслуженных мастеров спорта за ¼ финала ЧМ.

Источник: Reuters

«Как сказал мне один журналист: «Катя, просто сейчас лето, писать не о чем!».

Действительно, если бы не отдельные личности из журналистской братии, снабдившие свои заголовки о моем посте такими словами, как «раскритиковала», «дико возмущена» и т. д. и т.п., то и не случилось бы этого информационного повода!

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Недоумение — вот был эмоциональный посыл моего поста! И если мое мнение расходится с чьим-то другим, это не повод обливать грязью и оскорблять меня, а также людей, которые со мной согласны! Потому как с моей стороны не было оскорблений ни в сторону футболистов, ни в чью-либо еще!

И на слова злопыхателей: «Завистливая, порадовалась бы за ребят, а не грязью поливать» — я открою страшную тайну… Что смотрела этот ЧМ, болела и радовалась за ребят, когда они побеждали — и к сути моего поста это не относится!

Суть была в другом)) Если кто-то плохо прочитал, прочитал не до конца или читал через строчку, а также прочитал и не понял… прочтите еще раз!

Для меня нет спорта номер 1, 2 или 3… Для меня есть спорт высших достижений, и отношение должно быть одинаково уважительным ко всем спортсменам, к их самым большим победам! К людям, которые стоят на пьедесталах и в чью честь играет гимн России, прославляя тем самым нашу страну! всем Peace and Love!))" — написала Гамова в своем инстаграме.

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