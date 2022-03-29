Польша — Швеция: прогнозы и ставки, где смотреть

Прогноз на матч

Сборная Польши в 2022 году долго искала тренера — после внезапного ухода португальца Паулу Соузы в конце 2021-го. В итоге федерация остановилась на отечественном специалисте Чеславе Михневиче. Обычно он предпочитает играть от обороны, его команды отличаются тактической выучкой и дисциплиной. Однако времени внедрить свою систему игры у Михневича не было, это показал и товарищеский матч с Шотландией. Поляки проиграли центр поля и вынуждены были большую часть встречи обороняться глубже, чем планировали. Матч закончился вничью 1:1, но главным итогом стали травмы защитника Саламона и форварда Милика, оба пропустят финал стыков со Швецией.

Шведы, в свою очередь, провели тяжелый матч с Чехией в полуфинале стыков. Несмотря на то, что у соперника не было сразу нескольких лидеров, игра получилась равной, с минимумом опасных моментов. Не все футболисты основы скандинавской команды получают практику в своих клубах (вратарь Ольсен, например, не играл с ноября), и это одна из проблем для тренера Андерссона. Он по-прежнему доверяет дуэту форвардов Исак — Кулусевски, хотя у первого только один гол в этом году. Дело в том, что Ибрагимович в 40 лет не готов играть весь матч. А Квайсон в свои 28 выступает в Саудовской Аравии — зато именно он забил победный гол в овертайме с Чехией.

На что ставить

Польша - Швеция Сделать ставку

Выстроенной игры у Польши пока нет, весь ее расчет на гений нападающего «Баварии» Левандовского. В идеале партнеры (в первую очередь, Зелиньски) должны создавать ему моменты, но, скорее всего, Роберту придется делать все самому. Швеция сейчас тоже не в топ-форме, однако ей привычно играть вторым номером, на контратаках. В том, что свои болельщики погонят сборную Польши вперед, сомнений мало, так что такой сценарий матча на руку скандинавам.

Обе команды встречались не так давно, на Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Поляки тогда усилиями Левандовского отыгрались с 0:2, но все-таки уступили 2:3 в итоге. Здесь мало что предвещает голевую феерию, цена ошибки будет очень высока. Шведы не считаются фаворитами, но шансы выйти на ЧМ в Катаре у них хорошие. Возможно, для этого понадобятся дополнительное время и серия пенальти. БК Olimpbet на проход Швеции предлагает коэффициент 2,14.

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