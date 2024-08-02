Стали известны сроки проведения чемпионата мира по футболу 2030 года
Турнир пройдет с 8 июня по 21 июля.
Турнир пройдет с 8 июня по 21 июля.
МАДРИД, 2 августа. /ТАСС/. Чемпионат мира по футболу в 2030 году продлится больше месяца. Об этом сообщила газета Mundo Deportivo.
Планируется, что
Чемпионат мира в 2030 году пройдет в шести странах. Основными хозяевами турнира станут Испания, Португалия и Марокко. Первые три игры чемпионата мира примут Аргентина, Парагвай и Уругвай. Игры мирового первенства впервые пройдут на разных континентах.