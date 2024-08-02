Стали известны сроки проведения чемпионата мира по футболу 2030 года

МАДРИД, 2 августа. /ТАСС/. Чемпионат мира по футболу в 2030 году продлится больше месяца. Об этом сообщила газета Mundo Deportivo.

Планируется, что 8—9 июня пройдут матчи с участием сборных Аргентины и Уругвая в честь 100-летия турнира. Позднее, 13—14 июня , турнир переместится в другие страны. Финальный матч, как отмечает газета, должен пройти 21 июля. Ранее сообщалось, что его намерены провести на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.