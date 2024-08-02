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15:22 (мск), источник: ТАСС

Стали известны сроки проведения чемпионата мира по футболу 2030 года

Турнир пройдет с 8 июня по 21 июля.

Источник: РИА "Новости"

МАДРИД, 2 августа. /ТАСС/. Чемпионат мира по футболу в 2030 году продлится больше месяца. Об этом сообщила газета Mundo Deportivo.

Планируется, что 8—9 июня пройдут матчи с участием сборных Аргентины и Уругвая в честь 100-летия турнира. Позднее, 13—14 июня, турнир переместится в другие страны. Финальный матч, как отмечает газета, должен пройти 21 июля. Ранее сообщалось, что его намерены провести на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Чемпионат мира в 2030 году пройдет в шести странах. Основными хозяевами турнира станут Испания, Португалия и Марокко. Первые три игры чемпионата мира примут Аргентина, Парагвай и Уругвай. Игры мирового первенства впервые пройдут на разных континентах.

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