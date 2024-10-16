У Месси хет-трик и две передачи, Бразилия разыгралась, Хамес ведет Колумбию на ЧМ-2026

Останавливаться на этом Месси и не думал, к перерыву организовав еще два взятия ворот. Для начала вернул должок Лаутаро пасом на пустые, после чего при стандарте забросил мяч за спины защитникам на Хулиана Альвареса. Без прямого участия «десятки» обошелся только четвертый гол — первый за сборную для Альмады, которого в «Атланте Юнайтед» сменил наш Миранчук. Ну, а Месси как начал разгром, так его и закончил. Забил с правой ноги, которой он чаще обычного посылает мяч в сетку в МЛС. Поставил точку — фирменным ударом с левой после паса 20-летнего воспитанника «Реала» Паса.