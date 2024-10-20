Манчини провалился в Саудовской Аравии и уходит из сборной. Зато заработал больше 50 миллионов евро

«Я приношу извинения, думал, что все уже закончилось. Я не хотел проявить неуважение ни к кому. Хочу сказать спасибо всем своим игрокам за то, что они сделали. Они очень прогрессируют. Как команда мы стали значительно лучше. Мы целый месяц работали вместе, и это важно», — заявил после игры Манчини.