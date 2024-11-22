Игорь Акинфеев рассказал, как плакал несколько дней после ЧМ-2014

«Плакал, когда вылетели с чемпионата мира. После матча с Алжиром мы два дня ждали самолёт домой. У нас в отеле был небольшой бассейн: ребята всё это время проводили там — плавали, восстанавливались. А я за два дня ни разу не вышел из номера. Не мог показаться на глаза ребятам, потому что сильно их подвёл. Слёзы за всё время, что я провёл один, конечно, были», — приводит слова Акинфеева Sport24.