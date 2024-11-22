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Игорь Акинфеев рассказал, как плакал несколько дней после ЧМ-2014

Бывший вратарь сборной России Игорь Акинфеев рассказал о своих переживаниях после вылета национальной команды с ЧМ-2014.

Источник: Чемпионат.com

«Плакал, когда вылетели с чемпионата мира. После матча с Алжиром мы два дня ждали самолёт домой. У нас в отеле был небольшой бассейн: ребята всё это время проводили там — плавали, восстанавливались. А я за два дня ни разу не вышел из номера. Не мог показаться на глаза ребятам, потому что сильно их подвёл. Слёзы за всё время, что я провёл один, конечно, были», — приводит слова Акинфеева Sport24.

Напомним, тогда сборная России сыграла вничью с Алжиром (1:1), что не позволило ей выйти в ⅛ финала чемпионата.

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