Черчесов против Тедеско, Англия зарубится с Сербией. Итоги жеребьевки европейской квалификации ЧМ-2026

Но при условии, что каждый из них не лишится работы. Хотя предпосылки есть: у Казахстана при Черчесове ни одной победы в шести матчах Лиги наций плюс вылет из дивизиона В. Бельгийцы тоже провалились, но не вылетели напрямую — весной их ждут стыки против Украины. Вдобавок к этому у Доменико конфликт с Тибо Куртуа — при Тедеско его в сборной не будет.